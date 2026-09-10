정부 기준은 7000만원…LH 직원 주택대출 최대 1.4억 '논란'

◇ 정부가 신규 택지 10만가구 등 수도권에 23만가구 이상의 추가 공급을 발표한 13일 노후청사를 활용한 복합개발 대상지로 선정된 서울 강남구 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부 부지 모습. 연합연합

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한국토지주택공사(LH)의 사내 주택대출이 정부 정책과 엇박자를 내고 있다는 지적이 나왔다. 가계대출을 조이며 주택담보대출 문턱을 높이는 가운데, LH가 공공기관 직원 주택자금 대출에 관한 정부 지침을 일부 지키지 않고 사내대출을 운영해 온 것으로 나타났다.

9일 김미애 국민의힘 의원(국회 국토교통위원회)이 LH로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 2026년 8월까지 LH가 직원들에게 신규 대출한 사내 주택자금은 총 1029건, 828억9689만원에 달한다. 이 가운데 주택 구입자금이 505건(384억7957만원), 주택 임차자금이 524건(444억1732만원)이다.

눈길을 끄는 것은 대출 한도와 금리, 담보 조건 등이 정부 지침과 달랐다는 점이다. 정부 지침은 공공기관 직원의 주택자금 대출 한도를 1인당 7000만원 이내로 규정하고 있지만, LH는 수도권·광역시 등의 경우 기본 9000만원에 자녀 수에 따른 추가 지원까지 적용해 최대 1억4000만원까지 대출할 수 있도록 했다. 공공기관의 주택 관련 사내대출은 임직원의 주거 안정 등을 위해 사내근로복지기금이나 예산으로 운영하는 복지 제도다. 재정경제부(전 기획재정부)는 형평성 문제 등을 고려, 2021년 공공기관 사내대출의 금리를 시중은행 평균 수준(한국은행 공시 가계대출 금리 등)으로 맞추고 대출 한도를 제한하는 지침을 의결한 바 있다.

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정부 지침과 차이를 보이는 것은 또 있다. LH의 사내 주택대출 금리는 정부 기준보다 낮았다. LH의 사내 주택대출 금리는 가중평균 차입이자율에 따른 3.28%로, 정부 기준인 한국은행 공표 은행가계자금 대출금리(3분기 기준 4.46%)보다 유리한 수준이다. 주택 구입자금 대출의 경우 정부 지침은 주택담보인정비율(LTV)을 적용하고 대출 물건에 근저당을 설정하도록 규정했지만, LH 사내대출은 LTV를 적용하지 않고 보증보험과 근저당권 설정 중 선택하도록 하고 있다. 특히 사내 주택자금 대출 이용시 금융기관의 주택담보대출 또는 전세자금대출과 중복 이용이 가능하다. 디딤돌대출 등 주택도시기금 대출과 중복 여부를 확인하는 절차도 없었다.

LH는 김 의원의 지적에 대해 "근로기준법상 대출 한도 축소, 금리 인상 등은 노동조합 동의 의무사항으로 노조 협의 등을 통해 기준을 지속적으로 강화하고 있다"며 "주택 구입자금 LTV 적용, 근저당 설정, 임차자금 한도 및 금리는 계속 개선하려 노력하고 있다"고 전했다. 이어 "전국 순환근무가 필요한 LH의 사업적 특성 등을 고려해 정부 지침의 현실적 기준 개선을 건의드린다"는 입장도 전했다.

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김 의원은 "현 정부의 부동산 정책 실정으로 국민은 주택담보대출과 전세대출이 꽁꽁 묶여 있는 어려운 상황"이라며 "기준이 현실과 맞지 않다면 국민과 공공기관 모두에게 적용되는 기준을 공론화해서 고치는 것이 순서로 정작 주택정책을 집행하는 LH가 자기 직원에게만 예외를 두는 것은 국민이 납득하기 어렵다"고 말했다.

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한편 LH는 일단 최근 제기된 사내 주택자금 문제의 개선에 나서기 위해 노력하겠다는 입장이다. LH 관계자는 "최대한 빠른 시간 내에 노동조합과 협의를 통해 사내 주택대출을 개선할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com