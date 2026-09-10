시각장애에 무면허·음주운전까지…240㎞ 달린 남성, 어떻게 가능?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 시각장애가 있는 남성이 술을 마신 뒤 면허도 없이 동거인의 차량을 몰고 약 240㎞를 운전하다 경찰에 적발됐다.

BBC 등 현지 매체들에 따르면 영국 웨스트요크셔주 허더즈필드에 거주하는 앤서니 홀(50)은 지난 6월 29일(현지시각) 새벽 동거 여성의 차량을 허락 없이 몰고 스코틀랜드 방향으로 향했다.

홀은 약 2시간 동안 약 240㎞ 거리를 운전하다 경찰에 적발됐다.

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당시 경찰은 차량이 차로를 제대로 유지하지 못하고 1차로에서 갓길 쪽으로 밀려났다가 다시 돌아오는가 하면 2차로까지 오가는 등 불안정하게 주행하는 모습을 확인했다. 경찰은 차량을 세운 뒤 운전자에게서 술 냄새가 나는 것을 확인했다.

홀은 경찰에게 자신이 시각장애인이라고 말했다. 그는 약 2년 전 시력을 잃었지만 일부 빛은 인식할 수 있다면서 대형 화물차의 붉은색 후미등을 따라 운전했다고 설명했다.

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이후 앞서가던 화물차가 더 이상 안 보이자 다른 차량이나 표식을 찾고 있었다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

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놀라운 사실은 운전 도중 주유소에 들르기도 했다는 것이다. 당시 주유소 직원이 그를 도와 차량에 연료를 넣어준 것으로 조사됐다.

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홀은 경찰 조사에서 자신이 위험한 행동을 하고 있다는 사실을 알고 있었다고 인정했다. 다만 당시 집에서 겪던 갈등에서 벗어나기 위해 최대한 멀리 떠나고 싶었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

법원에서는 홀과 동거인이 집에서 함께 와인 4병을 마셨다는 사실도 공개됐다.

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법원은 홀에게 징역 36주를 선고하되 18개월간 집행을 유예했다. 이와 함께 재활 프로그램 참여와 90일간 금주 명령이 내려졌으며, 272파운드(약 50만원)의 소송 비용도 부담하도록 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com