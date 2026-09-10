"아들 시신인 줄 알고 화장했는데…" 교도소 수감 중이라니

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 실종된 아들의 시신을 확인했다며 장례까지 치른 가족이 약 20일 뒤 충격적인 소식을 접했다.

죽은 줄 알았던 아들이 교도소에 수감돼 있었던 것으로 확인됐기 때문이다.

정작 가족이 화장한 시신이 누구의 것인지는 아직 밝혀지지 않아 경찰이 신원 확인에 나섰다.

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힌두스탄 타임스 등 현지 매체들에 따르면 인도 펀자브주 카푸르탈라 지역에 사는 라비 쿠마르(35)는 지난달 5일(현지시각) 집을 나선 뒤 행방이 묘연해졌다. 가족들이 행방을 찾았지만 소식이 없자 경찰에 실종 신고를 했다.

얼마 뒤 경찰은 인근 습지에서 심하게 부패한 상태의 남성 시신을 발견했다.

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경찰은 라비의 가족에게 시신 사진을 보여줬다. 얼굴이 심하게 훼손돼 육안으로 신원을 확인하기 어려운 상태였지만, 가족들은 옷이 같다며 라비가 맞다고 주장했다.

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가족은 해당 시신을 인계받아 지난달 13일 화장했다. 이틀 뒤에는 지역의 전통 장례 의식인 추모 행사까지 치렀다.

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그런데 이달 2일 상황이 반전을 맞았다.

카푸르탈라 중앙교도소 관계자가 가족에게 전화를 걸어 "라비 쿠마르라는 사람이 교도소에 수감돼 있다"고 알린 것이다.

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가족들은 다음 날 교도소로 달려갔고, 그곳에서 실제 라비를 직접 확인했다. 죽은 줄 알았던 아들이 살아 있다는 사실이 확인되면서 가족들은 충격과 안도감을 동시에 느꼈다.

라비는 가족에게 자신이 실종된 당일인 지난달 5일 경찰에 붙잡혔다고 설명한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 라비가 보석이 가능한 혐의로 체포됐는데 보석을 신청하는 사람이 나타나지 않자 교도소 측이 뒤늦게 가족에게 연락했다고 설명했다.

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문제는 가족이 이미 화장한 시신이다.

경찰은 현재 해당 시신이 누구인지 확인하기 위해 수사를 진행하고 있다. 하지만 이미 화장이 된 상태여서 DNA 검사 등의 신원 확인은 어려울 것으로 보인다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com