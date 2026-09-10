"경륜 선수에 도전하세요"…제32기 경륜 선수 후보생 모집

경륜경정총괄본부가 제32기 경륜 선수 후보생을 모집한다. 사진은 경륜훈련원에서 훈련중인 경륜 선수 후보생들의 모습. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 제32기 경륜 선수 후보생을 모집한다. 접수 기간은 오는 14일부터 10월 2일 오후 6시까지다.

지원 자격은 입소일 기준 병역의무를 마쳤거나 면제된 대한민국 남성으로 시력과 청력, 혈압 등 일정한 신체 기준을 충족해야 한다.

선발은 서류전형을 시작으로 1차 필기·인성 검사, 자전거 실기, 전문 체력 측정, 금지약물 검사와 2차 면접 등의 과정을 거쳐 진행된다.

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최종 합격자는 오는 12월 4일 발표한다. 합격자는 내년 2월 경북 영주 경륜훈련원에 입소해 12월까지 약 10개월간 교육훈련을 받은 뒤 정식 선수로 데뷔하게 된다.

경북 영주시에 위치한 경륜훈련원 전경. 사진제공=국민체육진흥공단

경륜 선수 지원을 위해 반드시 전문 사이클 선수 경력이 필요한 것은 아니다. 현재도 유도와 복싱, 육상, 루지, 스피드스케이팅 등 다양한 종목 출신 선수들이 경륜 무대에서 활동하고 있다. 비선수 출신으로 대상 경륜은 물론 그랑프리까지 우승한 사례도 있다.

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현재 활동 중인 경륜 선수는 574명이다. 지난해 연평균 상금은 약 7500만원 수준이며 상금 1위 선수는 3억9000만원이 넘는 상금을 기록했다. 꾸준한 자기관리를 통해 정년 없이 선수 생활을 이어갈 수 있다는 점도 특징이다.

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국제대회 사이클 종목 입상자와 저소득층, 국가유공자 및 그 자녀에게는 교육비 일부 또는 전액을 면제하는 제도도 운영하고 있다.

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응시 원서는 경륜 누리집 공지사항에서 양식을 내려받아 작성한 뒤 경륜훈련원에 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다. 자세한 사항은 경륜훈련원으로 문의하면 된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com