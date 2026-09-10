박제원 돌풍에 양승원 부활까지…다시 힘 받는 충청권 경륜

특선급 선수들이 접전을 벌이며 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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한동안 경륜 무대의 중심에서 한발 물러나 있던 충청권 선수들이 다시 상승세를 보이고 있다. 신예 박제원의 등장에 기존 강자들의 부활과 중상위권 선수들의 성장세까지 더해지면서 선수층도 한층 두터워지고 있다.

선봉에는 박제원(30기, S1, 충남 개인)이 있다. 올해 경륜에 데뷔한 박제원은 우수급을 거쳐 특선급으로 승급한 뒤에도 거침없는 선행 승부를 이어가며 강자들의 경계 대상으로 떠올랐다.

박제원(30기, S1, 충남개인) 사진제공=국민체육진흥공단

김영수(26기, S1, 세종) 사진제공=국민체육진흥공단

지난 7월 10일 특선급 데뷔전을 선행 우승으로 장식한 그는 이후 13차례 특선급 경주에서 8차례 선행, 3차례 젖히기를 시도했다. 마크 승부는 2회에 불과할 정도로 직접 힘을 쓰는 승부를 펼쳤다. 그 결과 최근 3회차 득점은 13위까지 올라섰고 목표로 삼은 '경륜 10인방' 진입도 가시권에 들어왔다.

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세종팀의 리더 김영수(26기, S1, 세종)도 상승세다. 올해 데뷔 6년 차를 맞은 김영수는 힘과 경험이 조화를 이루면서 과거 약점으로 꼽혔던 몸싸움에서도 적극적인 모습을 보이고 있다.

스프린터 종목 출신으로 짧은 거리 승부에 강했던 김영수는 최근 선행과 젖히기까지 승부 영역을 넓히고 있다. 추입과 마크 비중이 여전히 높지만 직접 주도권을 잡는 경주가 늘면서 경기 운영의 폭도 넓어졌다는 평가다.

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충청권 선수 가운데 가장 높은 종합 순위 9위에 올라 있는 양승원(22기, S1, 청주)의 회복세도 눈에 띈다. 양승원은 지난 4월 12일 낙차 부상으로 약 3개월간 공백기를 가졌다. 7월 24일 복귀전에서는 3위에 그쳤지만 이후 빠르게 경기 감각을 되찾았고, 35회차(8월 28~30일)에서는 강력한 젖히기를 앞세워 정상 컨디션에 가까워졌음을 보여줬다.

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양승원(22기, S1, 청주) 사진제공=국민체육진흥공단

황인혁(21기, S1, 대전 개인) 사진제공=국민체육진흥공단

황인혁(21기, S1, 대전 개인)도 경험을 앞세워 힘을 보태고 있다. 2020년 전체 순위 1위에 올랐던 황인혁은 전성기와 비교하면 폭발적인 힘은 다소 떨어졌지만 적극적인 경주 운영과 풍부한 경험은 여전히 강점으로 꼽힌다. 지난달 30일 열린 35회차 결승에서도 3위를 기록했다.

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충청권의 중상위권 선수층도 탄탄해지고 있다. 조주현(23기, S1, 세종), 최정환(28기, S2, 세종), 최종근(20기, S1, 미원), 민선기(28기, S3, 세종), 방극산(26기, S2, 세종), 이인우(26기, S2, 세종) 등이 뒤를 받치고 있다. 특히 조주현과 최종근은 최근 적극적인 경주 운영을 펼치며 꾸준히 입상 후보로 거론된다.

조주현(23기, S1, 세종) 사진제공=국민체육진흥공단

최종근(20기, S1, 미원) 사진제공=국민체육진흥공단

예상지 최강경륜 설경석 편집장은 "충청권은 아마추어부터 프로까지 선수층이 두껍고 꾸준히 젊은 선수를 배출할 수 있는 기반을 갖추고 있다는 것이 강점"이라며 "박제원처럼 아마추어 무대에서 두각을 나타낸 선수가 경륜에 데뷔해 빠르게 성장하고 있다는 점도 주목할 필요가 있다"고 말했다.

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박제원의 성장과 김영수의 상승세, 양승원의 회복에 황인혁의 경험까지 더해지면서 충청권 선수들의 경쟁력이 다시 높아질지 주목된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com