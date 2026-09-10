'일본 찍고, 미국으로' 오리온, 비쵸비로 해외 시장 공략

◇오리온 비쵸비를 구매하는 일본 관광객. 사진제공=오리온

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오리온이 비쵸비를 앞세워 해외 시장 공략에 나선다. 방한 관광객 사이에서 '여행 선물'로 입소문을 타며 인지도를 높이고 있는 점을 반영한 움직임이다.

10일 오리온에 따르면 10월 일본 코스트코 37개 매장에서 비쵸비 판매를 시작한다. 내년 초에는 미국 코스트코에도 입점할 계획이다.

비쵸비는 최근 외국인 관광객들의 SNS를 중심으로 '한국에서 꼭 사야 할 과자', '선물하기 좋은 한국 과자' 등으로 소개되며 일본 여행에서 '도쿄바나나'를 사오는 것처럼 한국을 방문한 관광객들이 비쵸비를 기념품으로 구매하는 사례가 늘고 있다는 게 오리온 측 설명이다.

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판매 실적에서도 외국인 관광객의 영향이 나타난다. 올해 1~8월 비쵸비 매출 상위 10개 판매처에는 서울역, 부산 자갈치시장, 잠실 석촌호수, 김포·인천공항, 제주 등 외국인 관광객이 많이 찾는 관광지와 교통 거점이 포함됐다. 이들 상위 판매처의 매출은 전년 동기 대비 평균 두 배 이상 증가했다. 같은 기간 비쵸비 전체 매출도 53% 늘었다.

오리온은 늘어난 수요에 맞춰 생산능력도 확대했다. 오리온은 지난 4월 익산공장에 비쵸비 생산라인을 추가해 생산능력을 기존보다 약 두 배로 늘렸다. 그동안 국내 수요 증가로 해외 수출 물량을 확보하는 데 제약이 있었지만, 생산능력 확대로 국내 공급을 안정화하는 동시에 해외 시장 확대 기반을 마련했다.

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오리온은 일본과 미국 코스트코를 시작으로 비쵸비의 해외 판매 국가와 유통 채널을 계속 확대해 나갈 예정이다.

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오리온 관계자는 "국내에서 제품력을 검증한 뒤 해외 주요 유통 채널을 공략하며 글로벌 브랜드로 성장한 꼬북칩과 참붕어빵의 성공 방식을 비쵸비에도 이어갈 것"이라며 "비쵸비를 글로벌 K-과자로 육성하겠다"고 말했다..

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com