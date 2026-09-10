다리털·겨드랑이 땀자국 공개한 배우 겸 여가수…"인간적이다" 호평

베니스 영화제에서 다리털과 땀자국을 공개한 피비 브리저스. 사진출처=UPI연합뉴스, 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 여성 싱어송라이터 피비 브리저스(32)가 화려한 명품 드레스에 남은 땀 자국과 다리털을 숨기지 않은 채 베니스 영화제 레드카펫에 등장해 화제를 모으고 있다.

피플 등 외신들에 따르면 브리저스는 최근 제83회 베니스 국제영화제에서 스크린 데뷔작인 영화 '프라임타임(Primetime)'을 선보이며 공식 석상에 모습을 드러냈다. 특히 완벽하게 꾸며진 스타들의 레드카펫 패션과는 달리 자신의 몸에서 자연스럽게 나타난 모습을 그대로 드러내면서 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

브리저스는 지난 7일(이하 현지시각) 자신의 인스타그램에 베니스 영화제에서 찍은 사진들을 공개했다. 화려한 레드카펫 행사를 마친 뒤 공개한 사진에는 그녀가 환하게 웃고 있는 셀카도 포함됐다. 사진 속 브리저스는 우아한 드레스를 입고 있었지만 겨드랑이 부분에는 땀으로 생긴 얼룩이 선명하게 보였다.

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하지만 베니스에서 더욱 눈길을 끈 장면은 따로 있었다.

브리저스는 지난 5일 영화 포토콜에서 구찌의 2026년 가을 컬렉션인 검은색 재킷과 짧은 스커트 차림으로 등장했는데, 스커트 아래로 다리털이 자연스럽게 드러났다. 이날 세련된 스타일보다 다리털을 굳이 감추지 않은 모습이 오히려 화제가 됐다.

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팬들의 반응은 뜨거웠다.

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네티즌들은 브리저스의 인스타그램에 "땀 자국이 있는 모습을 보니 나도 위로받는 기분이다", "화려한 조명과 명품 의상으로 완벽하게 연출되는 레드카펫에서도 누구나 땀을 흘리고 털이 자란다는 평범한 사실을 자연스럽게 보여줬다", "인간적이다" 등의 호평을 남겼다.

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한편 브리저스의 첫 영화 '프라임타임'은 랜스 오펜하임 감독이 메가폰을 잡았으며 로버트 패틴슨, 메릿 위버, 스카일러 지손도, 안나 패리스 등이 함께 출연했다.

영화는 미국 NBC의 범죄 추적 프로그램 'To Catch a Predator'를 모티브로 삼았다. 패틴슨은 프로그램 진행자인 크리스 핸슨을 바탕으로 한 인물을 연기하며, 브리저스는 미성년자로 위장해 함정수사에 참여하는 '델 하비' 역을 맡았다.

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'프라임타임'은 베니스 영화제에서 공개된 뒤 현지에서 좋은 반응을 얻었다. 특히 브리저스 역시 상영 후 관객들의 환호를 받으며 가수에서 배우로 활동 영역을 넓히는 첫발을 성공적으로 내디뎠다는 평가를 받고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com