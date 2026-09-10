대한수면연구학회장에 순천향대천안병원 양광익 교수…"학술 교류와 교육 활성화"

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 신경과 양광익 교수가 최근 대한수면연구학회 회장으로 취임했다. 임기는 2028년 8월까지 2년이다.

2002년 창립한 대한수면연구학회는 수면장애에 대한 학술·교육 활동과 연구를 통해 국내 수면의학 발전을 이끌어오고 있다. 코골이 및 수면호흡장애, 일주기리듬장애, 기면병, 렘수면행동장애, 하지불안증후군 등 다양한 수면장애 분야의 임상가와 연구자들이 참여하고 있다.

양 신임 회장은 대한수면학회 제 15대 회장을 역임하고 미국수면학회로부터 수면의학 전문가 'FAASM(Fellow of the American Academy of Sleep Medicine)'에 선정되는 등 수면의학 분야에서 다수의 SCI급 논문을 발표하며 전문성과 연구 역량을 인정받아 왔다.

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양 회장은 이 밖에도 수면무호흡환자에게 맞춤형 양압기 선택과 기면병을 정확하게 진단하기 위한 수면다원검사 및 다중수면잠복기검사 수행 및 판독, 정도관리의 중요성을 강조해 왔다.

양광익 회장은 "학회의 역사와 전통을 바탕으로 수면의학 발전을 이끌고, 수면건강 증진에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"면서, "회원 간 학술 교류와 교육을 활성화하고 수면장애의 진단과 치료에 대한 올바른 인식을 확산하는 데에도 힘쓰겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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