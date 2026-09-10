7m 높이서 떨어진 문, 20대 여성 발 강타…건물주 '나 몰라라'

사진출처=카라만 군뎀

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[스포츠조선 장종호 기자] 길을 걷던 20대 여성이 약 7m 높이에서 갑자기 떨어진 문에 맞는 사고를 당했다. PVC으로 만들어진 문은 여성의 머리를 간발의 차이로 비껴갔지만 오른발을 그대로 덮쳤고, 피해자는 엄지발가락이 골절돼 수술까지 받았다.

카라만 군뎀 등 현지 매체들에 따르면 지난 2일(현지시각) 튀르키예 카라만주 중심가 인도를 걷던 누주드 타비트(20)는 굉음과 함께 갑작스러운 발 통증을 느꼈다.

인근 건물의 화재 대피 계단에 설치돼 있던 PVC 문이 갑자기 떨어진 것이다.

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약 7m 높이에서 떨어진 문은 타비트의 머리 주변을 스치듯 지나간 뒤 오른발에 떨어졌다. 타비트는 문에 깔리는 상황은 피했지만 발을 크게 다쳤다.

병원 검사 결과 오른발 엄지발가락이 골절된 것으로 확인됐다. 이후 수술을 받았으며 발을 고정하기 위한 금속 핀을 삽입한 것으로 전해졌다.

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타비트는 현지 매체와의 인터뷰에서 "당시 너무 당황해서 그 순간에 대해 많이 기억나지 않는다"며 "무언가가 나에게 떨어질 것이라고는 전혀 생각하지 못했다"고 전했다.

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사고가 발생한 뒤 타비트는 경찰서를 찾아 피해 사실을 진술하고 사고 책임자들에 대한 신고 절차를 밟았다.

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그녀는 "처음엔 신고할 생각이 없었지만 필요한 점검이 제대로 이뤄지지 않았고 사고 이후 사과도 받지 못해 신고하기로 했다"고 주장했다.

화재 대피 계단에 설치된 PVC 문이 어떤 이유로 떨어졌는지는 아직 확인되지 않았다. 현지 경찰은 문이 떨어진 정확한 원인과 건물 관리상의 문제 여부 등을 조사하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com