[경마] 렛츠런파크 영천 개장…국내 첫 권역형 순회경마 선보인다

렛츠런파크 영천 관람대(경주관전 공간). 사진제공=한국마사회

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한국마사회 렛츠런파크 영천이 오는 11일 정식 개장한다. 개장을 기념해 12일부터 20일까지 주말 4일간 지역 소상공인과 시민이 참여하는 축제를 연다. 개장 기념식은 13일 개최된다.

렛츠런파크 영천에서는 국내에서 처음으로 '권역형 순회경마'가 도입된다. 매주 일요일 부산경남경마공원 소속 경주마들이 영천으로 이동해 경주를 치르는 방식이다.

경마를 처음 접하는 방문객을 위한 '초보경마교실'도 운영한다. 약 10분간 경주 방식과 출마표 보는 법 등을 안내하며 스탬프 투어와 룰렛 이벤트 등도 진행한다.

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입장료는 2000원이며 미성년자는 무료다. 말 테마 체험존 '판타지 홀스랜드'에서는 미니호스 먹이주기와 말 복주머니·키링 만들기 등의 프로그램을 운영한다. 대중음악 가수들의 기념공연과 빅벌룬쇼, 버블매직쇼도 마련된다.

지역 소상공인과 연계한 프로그램도 진행된다. 공원 내 '영천 로컬빌리지'에는 영천 지역 창업기업 30곳이 참여하며 한국마사회는 이들 업체에 부스를 무상으로 제공한다. 지역 기업들은 제품과 영천 와인 등을 판매한다.

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농특산물을 활용한 푸드트럭존 '테이스트 영천'에서는 영천 와인과 포도를 활용한 닭강정, 영천 군만두, 포도 아이스크림 등을 선보인다.

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우희종 한국마사회장은 "지역 기업과 시민이 주인공이 되는 이번 축제가 영천 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com