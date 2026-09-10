[경마] 한국마사회-국가보훈부, 보훈가족 힐링승마 지원

한국마사회와 국가보훈부가 국가보훈대상자와 보훈가족을 대상으로 한 힐링승마 프로그램을 공동 지원한다. 우희종 마사회장과 권오을 보훈부 장관의 모습.(왼쪽부터) 사진제공=한국마사회

힐링승마 참여하는 히어로즈패밀리(순직군경 자녀) 사진제공=한국마사회

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한국마사회와 국가보훈부가 국가보훈대상자와 보훈가족을 대상으로 한 힐링승마 프로그램을 공동 지원한다.

한국마사회는 지난 7일 국가보훈부와 '보훈가족 복지 증진을 위한 힐링승마 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 권오을 국가보훈부 장관과 우희종 한국마사회장이 참석했다.

양 기관은 말을 매개로 한 치유 프로그램을 통해 국가보훈대상자의 스트레스 해소와 건강관리 등을 지원하기로 했다.

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한국마사회 사회공헌재단은 기부금 1억원을 투입해 순직군경 유가족인 '히어로즈 패밀리' 50명을 대상으로 10회의 힐링승마 프로그램을 제공한다. 보훈대상자 등 1500명에게는 체험승마와 함께 말과의 산책, 교감 체험 프로그램 등을 지원한다.

보훈대상자 본인과 동반가족 1인이 참여할 수 있는 체험승마 프로그램은 한국마사회 정보포털 호스피아를 통해 오는 11월 14일 오후 5시까지 신청할 수 있다.

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우희종 한국마사회장은 "말과의 교감은 심신 치유와 스트레스 완화에 효과가 있는 만큼 보훈대상자와 가족들의 회복을 지원할 것"이라며 "국가보훈부와 협력해 보훈대상자 예우와 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com