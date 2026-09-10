[경마] 한국마사회, 도박문제 인식주간 맞아 건전경마 캠페인

코리아컵 건전화 캠페인 행사 현장. 사진제공=한국마사회

건전화사업부 사감위와 합동 캠페인. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 9월 '도박문제 인식주간'을 맞아 도박문제 예방과 이용자 보호를 위한 온·오프라인 캠페인을 진행한다.

한국마사회는 지난 4일 8개 사행산업사업자와 함께 '사행산업사업자 건전이용 합동캠페인'을 진행했다. 사행산업통합감독위원회의 지원으로 마련된 행사에서는 고객을 대상으로 건전이용과 이용자 보호 관련 내용을 안내하고 참여 프로그램을 운영했다.

지난 5~6일 열린 2026 코리아컵에서도 '건전 메시지', '건전네컷', 룰렛 이벤트 등 참여형 캠페인을 진행했다. 건전 메시지 작성에 1386명, 건전네컷에 423명 등 총 1809명이 참여했다. 구매상한 준수와 불법도박 예방 등 경마 이용수칙도 안내했다.

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오는 13일 영천경마공원 개장에 맞춰서는 신규 고객을 대상으로 '건전경마 서약 캠페인'을 실시한다. 구매상한 준수와 주기적 자가진단, 위험신호 발생 시 전문상담 이용 등을 안내하고 마권 구매상한이 1경주당 10만원이라는 점도 알릴 예정이다.

온라인에서는 오는 17일 '도박중독 추방의 날'과 14~20일 '도박문제 인식주간'에 맞춰 참여형 콘텐츠 '건전ON'을 운영한다. 카드뉴스와 퀴즈 등을 통해 위험신호 자가점검과 이용한도 설정 등을 안내하고 한국마사회 유캔센터와 도박문제 상담전화 1336 등 상담·지원 서비스도 소개한다.

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정인균 한국마사회 사업기획처장은 "코리아컵 현장에서 많은 고객이 건전경마 캠페인에 직접 참여했다"며 "영천경마공원 개장과 온라인 '건전ON' 콘텐츠까지 연계해 예방 중심의 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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한국마사회는 올해 기존 '건전경마 집중주간'을 연중 테마형 홍보 '건전ON'으로 개편하고 현장 캠페인과 온라인 콘텐츠를 연계한 예방 활동을 진행하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com