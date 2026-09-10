[경마] 한국마사회, 네팔 대홍수 피해 구호 성금 5000만원 전달

한국마사회가 네팔 수해 복구와 이재민 지원을 위해 대한적십자사에 긴급 구호 성금 5000만원을 전달했다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 대규모 홍수와 산사태로 피해를 입은 네팔 지역의 복구와 이재민 지원에 나섰다.

한국마사회는 네팔 수해 복구와 이재민 지원을 위해 대한적십자사에 긴급 구호 성금 5000만원을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 성금은 대한적십자사를 통해 홍수와 산사태로 삶의 터전을 잃은 네팔 현지 주민들에게 전달된다. 식량과 식수, 위생용품 등 긴급 구호물품을 지원하고 피해지역을 복구하는 데 사용될 예정이다.

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한국마사회는 국내 취약계층 지원과 함께 재난·재해 발생 시 피해지역 복구와 이재민의 일상 회복을 지원해왔다. 이번 지원은 대규모 자연재해로 피해를 입은 네팔 주민들의 긴급 구호와 피해지역 복구를 돕기 위해 마련됐다.

우희종 한국마사회장은 "갑작스러운 자연재해로 큰 슬픔과 어려움을 겪고 있는 네팔 국민들에게 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "한국마사회의 작은 정성이 피해지역 주민들이 하루빨리 일상을 되찾는 데 조금이나마 힘이 되기를 바란다"고 말했다.

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한국마사회는 앞으로도 국내외 재난·재해 피해지역과 취약계층을 대상으로 한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com