[경마] 2만7000명 지켜본 국내 첫 국제 G2…코리아컵 달군 한일 경주마

코리아스프린트 우승마 일본의 드래건웰즈. 사진제공=한국마사회

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지난 6일 렛츠런파크 서울에 2만7000여명의 관람객이 모였다. 한국과 일본, 홍콩의 정상급 경주마들이 출전한 '2026 코리아컵·코리아스프린트'를 보기 위해서다. 올해는 코리아컵이 국내 경마 역사상 처음으로 인터내셔널 G2(IG2) 등급으로 승격된 뒤 열린 첫 대회라는 점에서 의미를 더했다.

경주의 국제 등급은 국제경마통괄기구연맹(IFHA)의 기준에 따라 아시아경마회의 산하 등급위원회의 심사를 거쳐 부여된다. 핵심 지표는 직전 수년간 해당 경주 상위 착순마들의 국제 레이팅으로, 상금 규모가 크더라도 출전마들의 수준이 기준에 미치지 못하면 등급을 올릴 수 없다.

2016년 창설된 코리아컵이 아홉 번째 대회에서 IG2에 오른 것은 그동안 출전한 경주마들의 수준을 국제적으로 인정받았다는 의미다. 올해 코리아컵은 총상금 16억원, 우승상금 8억원이며 코리아스프린트는 IG3 등급으로 총상금 14억원, 우승상금 7억원이 걸렸다.

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제8경주 코리아스프린트(1200m)에서는 일본의 '드래건웰즈'가 1분10초7의 기록으로 우승했다. 한국의 '빈체로카발로'는 최범현 기수와 함께 홍콩의 '고저스윈' 등을 제치고 3위에 올랐다. 빈체로카발로는 지난해 부산일보배와 SBS스포츠스프린트, 서울마주협회장배를 제패하며 한국경마 사상 첫 스프린터 시리즈 삼관마에 오른 국내 정상급 단거리마다.

코리아컵 우승마 일본의 딕테이언. 사진제공=한국마사회

코리아컵 승마체험 행사가 진행되고 있다. 사진제공=한국마사회

제9경주 코리아컵(1800m)에서는 지난해 우승마인 일본의 '딕테이언'이 2연패를 달성했다. 경주 초반 최후미에서 힘을 비축한 딕테이언은 중반부터 선두권으로 진입한 뒤 마지막 직선주로에서 '선데이펀데이'를 따라잡아 6마신 차로 우승했다. 기록은 1분51초7이다.

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한국의 '어메이징칸'은 진겸 기수와 함께 3위에 올라 한국마 가운데 가장 좋은 성적을 냈고 지난해 그랑프리 우승마 '클린원'은 5위를 기록했다. 두 경주 모두 일본마가 1·2위를 차지하고 한국마가 3위에 올랐다.

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경주 외 행사에도 관람객이 몰렸다. 승마체험과 8개국 음식을 선보인 글로벌 푸드페스타 등이 운영됐고 대학교 응원단의 응원 퍼포먼스와 풍물놀이도 진행됐다.

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올해 IG2 승격으로 코리아컵은 국제 경마 무대에서 한 단계 높은 등급을 확보했다. 앞으로는 이 무대에서 경쟁할 국내 경주마를 육성하는 것이 과제로 남는다.

코리아컵 글로벌 푸드페스타 행사가 진행되고 있다. 사진제공=한국마사회

한국마사회는 유전체 분석 기술 '케이닉스(K-NICKS)'를 활용해 해외 우수마를 발굴하고 씨수말로 도입하고 있다. 2021년 세계 경주마 랭킹 1위 '닉스고'가 올해부터 씨수말로 활동하고 있으며 '글로벌히트'와 김혜선 기수의 두바이 원정 등 해외 무대 도전도 이어지고 있다.

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우희종 한국마사회장은 "올해 코리아컵이 국내 최초의 국제 G2 경주로 열린 것은 한국경마의 국제화 노력의 결과"라며 "생산과 육성 기반을 꾸준히 다져 한국 경주마가 국제무대에서 더 높은 곳에 설 수 있도록 하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com