[경마] 메이저퓨리·클러치더비·삼정셰프…국산 2세마 과천시장배 격돌

메이저퓨리. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

국산 2세 기대주들이 첫 대상경주 트로피를 놓고 맞붙는다.

오는 13일 렛츠런파크 서울 제8경주로 열리는 제20회 과천시장배(L)는 국산 2세 암·수말이 출전하는 1200m 경주다. 총상금 2억원이 걸린 이번 경주는 올해 쥬버나일 시리즈의 첫 관문으로, 향후 한국 경마를 이끌 차세대 주자들의 경쟁을 확인할 수 있는 무대다.

2024년에는 '원평스톰'이 우승했고 지난해에는 '그대만있다면'이 정상에 올랐다. 이들은 이후에도 꾸준한 성장세를 보였다. 2세 시즌부터 잠재력을 인정받은 말들이 우승 명단에 이름을 올려온 만큼 올해도 새로운 기대주가 탄생할지 주목된다.

Advertisement

다만 2세마들의 대결인 만큼 풍부한 전적만으로 우열을 가리기는 쉽지 않다. 주요 출전마 역시 많아야 세 차례, 적게는 한 차례의 실전만 경험했다. 승률과 주파기록뿐 아니라 경주에서 보여준 전개 적응력과 성장 가능성을 가늠할 혈통 등도 함께 살펴볼 필요가 있다.

우승 후보 중 하나인 '메이저퓨리'는 세 차례 경주에서 2승과 준우승 1회를 기록했다. 주요 출전마 가운데 수득상금이 가장 많고 레이팅도 43으로 가장 높다.

클러치더비. 사진제공=한국마사회

Advertisement

직전 특별경주에서 준우승하며 일반경주와 다른 빠른 흐름과 높은 경쟁 강도를 경험했다. 세 차례 실전을 모두 상위권에서 소화했다는 점도 강점이다. 부마 '레볼루셔너리'는 국내에서 '에이스하이', '벌교마술사' 등 능력마를 배출했다. 메이저퓨리는 '클러치더비'와 함께 이미 국4등급에 올라선 2세마로, 경험과 안정성을 앞세워 첫 대상경주 우승에 도전한다.

Advertisement

'클러치더비'는 데뷔 후 2전 전승을 기록 중이다. 데뷔전에서 9마신 차 대승을 거뒀고 직전 경주에서는 연령과 성별이 열린 상대들과 맞붙어 출발부터 결승까지 선두를 내주지 않는 와이어 투 와이어 우승을 거뒀다.

삼정셰프. 사진제공=한국마사회

Advertisement

부마 'CAIRO PRINCE'는 현역 시절 2세 때 미국 애퀴덕 경마장의 나슈아 스테이크스(G2)를 제패했고 종마로서도 꾸준히 활약마를 배출했다. 무패 행진을 이어가고 있는 클러치더비가 대상경주에서도 경쟁력을 보여줄지 관심이 모인다.

'삼정셰프'는 실전 경험이 한 차례뿐이지만 데뷔전에서 11마신 차 대승을 거뒀다. 1000m 기록은 1분00초3으로, 국6등급 1000m 평균 기록인 1분01초6을 앞섰다.

Advertisement

부마 'IDOL'은 미국 명마 'CURLIN'의 자마다. 삼정셰프는 경매가 1억3000만원으로 주요 출전마 가운데 가장 높은 몸값을 기록한 말이기도 하다.

관건은 경험이다. 실전이 한 차례뿐인 만큼 여러 능력마가 맞붙는 대상경주의 빠른 흐름과 압박에 얼마나 적응하느냐가 변수다. 메이저퓨리의 안정감과 클러치더비의 무패 행진, 삼정셰프의 잠재력이 맞붙는 과천시장배에서 어떤 2세마가 첫 대상경주 트로피를 차지할지 주목된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com