불륜 보험설계사에 20억원어치 보험 가입…호텔 180번 가놓고 "상담 목적" 변명

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 남성이 보험설계사와 7년간 부적절한 관계를 이어오면서 50여 건의 보험에 가입, 약 20억원의 보험료를 납부한 사실이 드러나 충격을 주고 있다. 이들은 180여 차례 호텔에 출입했다고 인정하면서도 업무상 상담 목적이었다고 주장해 논란을 키우고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 광시성 류저우에 사는 남성 A는 아내 B와 2살 딸을 두고 있다.

두 사람의 문제는 2017년 처음 불거졌다. 당시 B는 남편이 자신보다 8살 어린 여성 보험설계사 C와 주고받은 수상한 메시지를 발견했다.

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메시지에는 "보고 싶다"는 내용이 포함돼 있었고, 남편이 C에게 520위안(약 10만원)을 송금한 기록도 있었다.

중국에서 숫자 '520'은 중국어 발음이 '워 아이 니(사랑해)'와 비슷해 연인 사이에서 사랑을 표현하는 의미로 자주 사용된다. 이후에도 여러 차례 A는 C에게 해당 금액을 송금했다.

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B가 남편에게 따지자, 그는 사과문을 작성했다. 그는 다른 여성과 특별한 관계가 없었다며 가족이 무엇보다 중요하다는 취지의 글을 남겼다.

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이어 아내에게 경제권을 넘기고, 집 명의로 공동으로 하며 휴일엔 가족과 함께 시간을 보내겠다는 등의 이른바 '3가지 약속'까지 했다.

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그런데 몇 개월 후 A의 외도가 들통이 났다.

2024년 B는 병원에 입원했다가 퇴원하면서 4000위안(약 80만원)이 넘는 의료비가 보험으로 보장된다는 사실을 알게 됐다.

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B는 남편 A에게 보험 가입 경위를 물었다. 그런데 남편은 태연하게도 아내와 딸을 위해 보험에 가입했다고 주장했다.

수상하다고 여긴 B는 남편의 휴대전화와 금융거래 내역을 다시 확인했고, C에게 거액이 송금된 사실을 파악했다.

B가 계산한 결과 2017년부터 2024년까지 남편이 C에게 보낸 돈은 300만 위안(약 6억원)이 넘었다. 이후 법원에서 다뤄진 거래 가운데 상당 부분은 빌려준 돈으로 파악됐지만, 법원은 약 90만 위안에 대해서는 부적절한 관계를 전제로 한 증여금으로 판단했다.

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C는 A와의 불륜 관계를 부인했다. 단순히 호텔에서 보험 업무 등을 상담한 것일 뿐이라는 주장도 내놨다.

그런데 경찰 조사 과정에서 A는 C와 함께 호텔에 간 횟수가 180차례가 넘는다고 진술했다.

한 호텔 CCTV에는 두 사람이 들어간 뒤 약 2시간 뒤 각각 나오는 모습이 확인됐다.

이후 법원은 C가 A로부터 받은 금액 가운데 약 90만 위안을 부당한 증여금으로 보고 B에게 반환하도록 판결했다. C는 이에 불복했지만 항소심에서도 받아들여지지 않았고, 관련 판결은 확정됐다.

문제는 여기서 끝나지 않았다.

B는 남편이 C와 관계를 이어가는 동안 C가 근무하던 보험회사에서 무려 50여 건의 보험계약을 체결한 사실을 확인했다.

보험회사가 법원에 제출한 자료에 따르면 A는 2017년 1월부터 2024년 11월까지 해당 보험회사를 통해 50여 건의 보험에 가입했다. 총 보험료는 무려 1012만 3912위안(약 20억 2000만원)에 달했다.

당시까지 실제 납부한 보험료만 515만 위안이 넘었고, 앞으로 납부해야 할 보험료도 약 496만 위안에 달했다. 보험료를 마련하기 위해 보험회사에서 약 200만 위안을 대출받은 사실도 확인됐다.

B는 남편이 정상적인 가정경제로 감당하기 어려운 수준의 보험을 가입한 배경에 C의 영향이 있었다고 주장했다. 남편의 보험 가입을 모두 무효로 하고 이미 낸 보험료를 돌려달라는 소송을 제기한 이유다.

반면 C측은 보험료를 감당할 수 없게 된 A가 돈을 돌려받기 위해 아내와 함께 보험회사를 상대로 문제를 제기한 것이라고 반박했다.

보험회사 역시 보험계약이 단순히 순간적인 충동이나 강요에 의해 체결된 것이 아니라고 주장했다.

A 역시 자신의 보험 가입 결정에 C와의 관계가 상당한 영향을 미쳤다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

하지만 법적으로 두 사람의 부적절한 관계가 인정됐다는 사실만으로 보험계약까지 자동으로 무효가 되는지는 별개의 문제다.

현재 B가 보험회사와 남편, C를 상대로 제기한 보험계약 무효 및 보험료 반환 소송은 계속 심리 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com