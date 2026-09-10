유디치과, 요양원 어르신 대상으로 의료봉사 '훈훈'

[스포츠조선 장종호 기자] 유디치과는 지난 8일 한국보훈복지의료공단 광주보훈요양원 어르신 200여 명을 대상으로 '찾아가는 나눔진료-희망치아건강' 캠페인을 진행했다.

임윤태 유디상무치과의원 원장 등 유디치과 의료진과 봉사단 20여 명이 참석한 이번 행사는 유디치과가 2012년부터 이어오고 있는 유디케어캠페인의 일환으로 실시됐다. 의료복지 사각지대에 있는 의료소외계층, 저소득층을 직접 찾아가 의료서비스를 제공하는 사회공헌사업인 이 캠페인은 지난 2016년부터 전문적인 치과진료가 가능한 장비가 마련된 '유디덴탈버스'로 찾아가는 나눔진료를 시행하고 있다.

이날 유디치과는 요양원 입소 어르신 200여 명을 대상으로 구강검진과 예방진료, 간단한 치료, 틀니 수리 및 세척 등을 시행했다. 또한 유디치과는 평상시 치아 관리를 돕기 위해 행사에 참여한 어르신 및 입소자에게 구강용품과 틀니 관리 세트를, 유디간호학원은 콜라겐, 유디라이프케어는 오메가3 등 건강기능식품을 후원했다.

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의료봉사에 참여한 임윤태 유디상무치과의원 대표원장은 "나라를 위해 헌신하신 유공자분들께 감사와 존경의 마음을 전하고자 구강검진과 치료를 지원하게 됐다"며 "앞으로도 의료의 손길이 필요한 곳을 찾아가 작은 힘이나마 보탤 수 있도록 꾸준히 의료봉사 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 한국보훈복지의료공단 광주보훈요양원은 치매, 중풍 등 노인성 질환으로 일상생활이 어려운 국가유공자와 그 유가족 그리고 지역주민들에게 체계적이고 전문적인 장기요양서비스를 제공하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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