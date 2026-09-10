"갑자기 산소마스크가 내려왔다"…여객기 10분 만에 8200m 급강하 '아찔'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 델타항공 여객기가 비행 중 기내 압력 이상으로 급강하하면서 객실에 산소마스크가 일제히 내려오는 아찔한 상황이 벌어졌다.

여객기는 약 10분 만에 고도를 2만 7000피트(약 8230m) 낮춘 뒤 긴급 회항했고, 탑승객들은 공포에 휩싸였다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 6일(현지시각) 로스앤젤레스 국제공항을 출발해 솔트레이크시티로 향하던 델타항공 2311편은 기내 여압(기압 조절)에 문제가 발생했다.

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기내 여압에 이상이 발생하자 여객기는 안전을 위해 고도를 빠르게 낮췄고, 객실 천장에 있는 산소마스크가 내려왔다.

당시 항공교통관제와 조종사 사이의 교신 내용에서도 긴박한 상황이 고스란히 드러났다.

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조종사는 관제센터에 "현재 급강하 중이며 9000피트까지 내려가고 라스베이거스로 가겠다"는 취지로 보고했다. 관제사가 "산소마스크가 내려왔느냐"고 묻자 조종사는 "그렇다"고 답했다.

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비행 추적 자료와 현지 보도에 따르면 해당 여객기는 약 3만 6200피트(약 1만 1000m) 부근을 비행하다 약 10분 만에 9000피트(약 2740m)까지 급강하했다.

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이후 당초 목적지인 솔트레이크시티가 아닌 네바다주 라스베이거스의 해리 리드 국제공항으로 방향을 틀었다.

다행히 여객기는 공항에 안전하게 착륙했고 승객들은 정상적으로 항공기에서 내렸다. 당시 여객기에는 승객 174명과 승무원 6명 등 모두 180명이 타고 있었다.

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한 승객은 이후 SNS를 통해 "가장 무서웠던 것은 급강하 자체보다 무슨 일이 벌어지고 있는지 알 수 없었다는 것"이라고 밝혔다.

이 승객에 따르면 승무원들도 산소마스크를 착용한 상태에서 안내방송을 해야 했기 때문에 목소리를 알아듣기 어려웠다.

한 전문가는 이번과 같은 기내 여압 문제는 "극히 드문 일"이라고 설명했다.

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그는 이런 상황이 발생하면 조종사들은 가능한 한 빨리 착륙할 수 있는 공항을 찾아 항공기를 지상으로 내리는 것이 중요하다고 강조했다.

이어 "고도가 높은 곳에서 기내 여압이 유지되지 않으면 승객과 승무원이 충분한 산소를 공급받지 못해 저산소증 위험에 노출될 수 있기 때문이다"라고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com