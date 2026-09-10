"3달러→300달러→0.7달러"…전 대통령 아들 밈코인 '롤러코스터' 난리

사진출처=헌터 바이든 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 조 바이든 전 미국 대통령의 아들 헌터 바이든이 만든 가상화폐가 출시 직후 천정부지로 치솟았다가 불과 몇 분 만에 폭락했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 9일(현지시각) 헌터 바이든이 출시한 밈코인 '$LAPTOP'은 거래가 시작된 직후 약 3달러 수준에서 순식간에 300달러를 웃도는 가격까지 치솟았다. 그러나 상승세는 오래가지 않았다. 몇 분 만에 가격이 급락하면서 약 2.60달러 수준까지 떨어졌다. 다만 다른 시장 데이터에서는 최고 가격이 다소 다르게 집계됐다. 포브스는 $LAPTOP이 출시 직후 222달러까지 올랐다가 같은 날 낮 1.79달러까지 떨어졌다고 전했다. 워싱턴포스트 역시 약 190달러까지 치솟은 뒤 2달러 아래로 급락했다고 보도했다.

시세 정보 사이트 '코인게코(CoinGecko)'에 따르면 현재 10일 오후 3시 50분(한국 시각) 현재 약 0.77달러다.

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$LAPTOP은 미국 최대 가상화폐 거래소 중 하나인 코인베이스가 개발한 블록체인 '베이스(Base)'에서 발행됐으며, 총 발행량은 10억개로 설계됐다.

이름부터 논란의 중심에 섰던 헌터 바이든의 '과거'를 겨냥했다. 'LAPTOP'은 2020년 미국 대선을 앞두고 정치적 논쟁을 불러온 헌터 바이든의 노트북을 의미한다. 당시 노트북에서 발견됐다고 알려진 해외 사업 관련 자료와 사적인 사진 등이 정치권과 언론의 집중적인 관심을 받으면서 수년간 논란이 이어졌다.

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헌터 바이든은 이번 가상화폐 출시를 사실상 과거 논란을 정면으로 활용하는 방식으로 홍보했다. 그는 출시를 앞두고 SNS에 "그들은 노트북을 무기로 만들었다. 나는 그것을 토큰으로 만들었다"는 취지의 글을 올렸다.

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$LAPTOP은 단순히 자신의 이름을 내건 밈코인으로만 설계된 것은 아니다. 정치적인 의도도 깔려 있다.

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헌터 바이든 측은 도널드 트럼프 대통령의 밈코인인 '$TRUMP'로 손실을 본 투자자들에게 전체 물량의 20%를 배분하겠다고 밝혔다. 바이든의 뉴스레터 구독자 등에게도 일부 물량을 배포하는 방안이 포함됐다.

창립자 물량은 전체의 30%로 정해졌다. 헌터 바이든을 포함한 창립자들이 보유하는 물량은 출시 후 6개월 동안 잠기고, 이후 2년에 걸쳐 완전히 배분되는 구조다. 나머지 물량은 유동성·운영 등에 활용하거나 특정 조건이 충족될 경우 소각하는 방식으로 설계됐다.

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특히 눈길을 끈 것은 '소각' 조건이다. 일정한 정치·시장 상황이 발생하면 최대 30%에 해당하는 토큰을 영구적으로 없앨 수 있도록 설계됐다. 민주당 후보가 2028년 미국 대통령 선거에서 승리하거나 $LAPTOP의 가치가 트럼프의 $TRUMP를 넘어서는 등의 조건이 포함된 것으로 알려졌다.

그러나 시장에서는 출시 직후부터 극심한 가격 변동에 대한 우려가 제기됐다.

워싱턴포스트는 블록체인 분석업체 버블맵스(Bubblemaps)를 인용해 출시 당일 거래에 참여한 투자자 가운데 약 80%가 손실을 봤으며, 1만5000개가 넘는 암호화폐 지갑이 손실을 입었다고 전했다.

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트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프도 $LAPTOP의 폭락을 곧바로 조롱했다. 그는 SNS에 "헌터는 그림이나 그리러 돌아가야 한다"는 취지의 글을 올렸다. 헌터 바이든이 과거 미술 작품 판매로 논란을 빚었던 점을 겨냥한 발언이다.

한편 '코인게코'에 따르면 트럼프 대통령의 밈코인 '$TRUMP'는 지난해 1월 44달러에서 현재 2달러로 95.5%의 하락률을 기록하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com