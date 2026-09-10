"생방송 중 얼굴 왜 저래?" 뉴스 진행자 "뇌졸중은 아니지만…"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 유명 방송 앵커가 생방송 도중 얼굴 한쪽이 제대로 움직이지 않는 모습이 포착돼 화제다.

당초 뇌졸중이 아니냐는 시청자들의 우려가 컸지만, 병원 검사 결과 안면신경에 문제가 생긴 것으로 나타났다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 호주 ABC 멜버른 뉴스 진행자 이스칸다르 라작은 최근 외부에서 생방송으로 리포트를 진행하던 중 얼굴 한쪽이 마비된 듯한 모습을 보였다. 방송을 지켜본 시청자들은 그의 입 주변과 눈의 움직임이 평소와 다르다는 점을 알아챘고 건강에 문제가 생긴 것 아니냐는 걱정을 쏟아냈다.

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사실 이상 징후는 며칠 전부터 나타났다. 라작이 스튜디오에서 날씨를 전하던 방송을 본 한 시청자는 그의 SNS에 "오른쪽 눈이 다른 쪽처럼 잘 깜빡이지 않는 것 같다"며 걱정된다는 댓글을 남겼다.

이후 증상이 뚜렷해지면서 라작은 병원을 찾았다. 그는 자신의 SNS 영상을 통해 "좋은 소식은 뇌졸중이 아니라는 것"이라며 "하지만 보다시피 얼굴이 평소처럼 반응하지 않는다"고 자신의 상태를 직접 알렸다.

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라작은 검사 결과 '벨마비(Bell's palsy)' 진단을 받았다고 밝혔다.

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그는 안면신경과 관련된 염증으로 얼굴 한쪽의 움직임이 둔해졌다고 설명했다.

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벨마비는 안면신경(제7뇌신경)의 기능 이상으로 인해 얼굴 한쪽에 갑작스러운 마비가 발생하는 질환이다.

정확한 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 바이러스 감염(특히 단순포진 바이러스나 수두대상포진 바이러스 등)으로 인한 안면신경의 염증 및 부종이 주원인으로 지목된다.

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주요 증상은 ▲안면 근육 약화 ▲감각 이상 및 통증 ▲미각 소실 ▲귀 주변 통증 ▲안구 건조 및 눈물 흘림증 등이 있다.

벨마비는 뇌졸중과 겉으로 비슷하게 보일 수 있다는 점에서 주의가 필요하다. 얼굴 한쪽이 갑자기 처지는 증상이 나타났다고 해서 스스로 벨마비라고 판단해서는 안 된다. 얼굴 마비와 함께 팔이나 다리에 힘이 빠지거나 말이 어눌해지는 등 다른 신경학적 증상이 나타난다면 뇌졸중 가능성을 확인하기 위해 즉시 응급진료를 받아야 한다.

결국 당분간 방송을 쉬기로 한 라작은 얼굴의 움직임이 아직 완전히 돌아오지는 않았지만 조금씩 나아지고 있다고 전했다.

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그러면서 그는 "이렇게 많은 시청자들의 메시지를 받을 줄 몰랐다"며 "모두의 사랑에 감사하고 있으며 나 역시 그 사랑을 다시 보내고 싶다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com