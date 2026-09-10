"살려주세요" 불길 피해 아파트 난간에 매달린 아버지와 아들 '아찔'

사진출처=마이넷 하베르

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[스포츠조선 장종호 기자] 불길을 피해 창문 밖 좁은 공간으로 몸을 피한 아버지와 아들의 아찔한 모습이 카메라에 포착됐다.

이들이 서 있던 곳은 수십m 아래로 추락할 수 있는 고층 건물 외벽 쪽 난간이었다.

마이넷 하베르 등 현지 매체들에 따르면 지난 2일(현지시각) 오후 7시 15분쯤 튀르키예 이스탄불 에센유르트 지역의 한 아파트 단지에 주차돼 있던 차량에서 불이 시작돼 건물까지 번졌다. 연기는 순식간에 28층까지 영향을 미쳤다.

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주민들은 스스로 건물 밖으로 빠져나왔고, 소방·경찰대는 현장에 출동해 진화와 구조 작업을 벌였다.

특히 현장에서 촬영된 영상에는 짙은 연기를 피해 창문 밖으로 나온 아버지와 아들의 모습이 담겼다. 두 사람은 건물 외벽의 좁은 공간에 몸을 의지한 채 소방대가 도착하기를 기다렸다.

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당시 두 사람 외에도 한 명의 다른 사람이 구조를 기다리고 있었던 것으로 전해졌다. 이후 소방대원들이 소방차의 사다리를 이용해 이들을 차례로 안전하게 구조했다.

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화재로 건물 안에 고립됐던 주민 42명도 소방대원들의 도움을 받아 건물 밖으로 대피했다. 이 가운데 연기를 마신 27명은 현장에서 응급 처치를 받은 뒤 구급차를 타고 인근 병원으로 이송됐다. 현지 보도에 따르면 사망자는 발생하지 않았으며, 구조와 진화 작업이 마무리된 뒤 주민들은 다시 집으로 돌아갔다.

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화재가 시작된 차량 2대는 완전히 불에 탔다. 현지 경찰은 정확한 화재 원인을 밝히기 위한 조사에 착수했다. 현재까지는 주차장에 있던 차량 한 대에서 불이 시작된 뒤 다른 차량으로 번진 것으로 추정되고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com