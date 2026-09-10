화상 흉터로 손가락 펴기 어려운 몽골 아이들…한림대한강성심병원 무료수술

한림대한강성심병원 성형외과 서동국 교수가 몽골국립외상센터에서 화상 후 반흔구축이 남은 소아환자를 수술하고 있다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교한강성심병원(병원장 허준)과 사회복지법인 한림화상재단(이사장 허준)은 8월 24일부터 28일까지 몽골 현지에서 화상 후 '반흔구축'으로 일상생활에 어려움을 겪는 소아환자 4명에게 무료 수술을 시행했다.

반흔구축은 화상 후 생긴 흉터가 수축하면서 주변 피부와 조직을 당겨 관절이나 신체 부위의 움직임을 제한하는 후유증이다. 특히 성장기 어린이에게 손이나 팔처럼 움직임이 많은 부위에 구축이 생기면 성장 과정에서 기능 제한으로 이어질 수 있어 상태에 따라 수술과 재활 등 전문적인 치료가 필요하다.

양 기관은 이 기간 몽골 울란바토르 몽골국립외상센터와 '2026 한림화상재단 몽골 화상 진료협력'을 진행했다. 이번 의료협력에는 화상외과 허준 병원장·이신애 교수, 성형외과 서동국 교수 등을 비롯한 의료진과 한림화상재단, 한림대 연구원 등 관계자 7명이 참여해 소아환자 수술과 외래진료, 현지 의료진 교육을 진행했다.

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이들은 25일과 26일에 화상 후 반흔구축이 남은 소아환자 4명을 수술했다. 환아들은 어린 시절 입은 화상으로 손가락과 팔, 목, 얼굴 등에 흉터가 남아 관절 움직임과 손 기능의 장애 등 일상생활에 불편을 겪고 있었다.

의료진은 환아의 반흔 형태와 부위에 따라 수술법을 달리 적용했다. 3명에게는 구축된 흉터를 제거해 당겨진 조직을 풀어준 뒤 피부이식을 시행했으며, 이 가운데 2명은 사타구니 피부를 이용한 전층피부이식, 1명은 허벅지 피부를 이용한 부분층피부이식을 받았다.

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손상 범위가 가장 컸던 환아 1명(8세 여아)은 2018년 가정에서 발생한 화상으로 오른쪽 두피와 얼굴, 귀 일부가 소실됐고, 목에는 띠 모양 구축반흔이 남아 움직임에도 제한이 있었다. 의료진은 이 환아에게 당겨진 흉터를 Z자 형태로 절개한 뒤 주변 피부의 위치를 바꿔 봉합하는 Z성형술(Z-plasty)을 시행해 피부의 당김을 줄였다.

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수술 후에는 환아들의 경과를 확인하고 보호자에게 향후 상처 관리 방법을 설명했다.

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수술과 함께 현지 화상환자 24명에 대한 외래진료를 시행했다. 양국의 의료진은 화상환자의 화상 후유증과 반흔 상태를 확인하고 환자별 치료 방향을 논의했다.

현지 의료진을 대상으로 한 교육도 병행했다. 한림대한강성심병원 의료진은 중환자실에서 몽골국립외상센터 의료진에게 화상환아의 드레싱을 직접 보여주며 상처 관리방법을 공유했고, 실제 환자 진료과정 속에서 치료방법을 자세히 전달했다.

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또한 25일 열린 화상치료 세미나에는 몽골 의료진 35명이 참석했으며, 80명이 온라인으로 참여했다. 한림대한강성심병원 의료진은 중증화상의 초기 치료와 패혈증 관리, 수술 및 창상 관리, 화상 후 재활과 반흔치료, 간호 등 다양한 주제로 임상경험과 치료기술을 공유했다.

몽골국립외상센터 갈바드라흐(Dr. Galbadrakh) 센터장은 "이번 협력을 통해 치료가 필요한 환아들이 현지에서 수술을 받을 수 있었고, 의료진도 실제 수술과 진료과정을 함께하며 다양한 치료 경험을 접할 수 있었다"며 "이번 경험이 몽골 내 화상환자 치료 역량을 높이는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

허준 병원장은 "이번에 수술한 환아들은 화상치료가 끝난 뒤에도 흉터와 구축으로 오랫동안 일상생활에 어려움을 겪고 있었다"며 "화상은 급성기 치료 이후에도 재건수술과 재활 등 지속적인 관리가 중요한 만큼, 현지에서 필요한 치료가 이어질 수 있는 협력체계를 만들어가겠다"고 덧붙였다.

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한편 한림화상재단은 2008년 설립 이후 현재까지 필리핀, 베트남, 몽골 등 8개국에서 화상환자 지원활동을 이어왔다. 지금까지 해외 화상환자 1130명에게 무료진료를 제공하고 101명에게 현지 수술을 시행했으며, 현지에서 치료가 어려운 환자 62명을 국내로 초청해 수술 등 치료를 지원했다.

몽골과는 지난해 몽골 보건부, 몽골국립외상센터, 나른차차르재단 등 현지 기관과 업무협약을 체결한 데 이어 올해 5월 몽골 의료진을 병원으로 초청해 교류를 진행했다. 이번에는 현지 수술과 외래진료, 의료진 교육까지 협력 범위를 넓혔다.

한림대한강성심병원과 한림화상재단은 이번 의료협력 결과를 바탕으로 몽골국립외상센터와 세미나, 의료진 교류·연수 등 후속 협력방안을 논의할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com