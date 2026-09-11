향설 서석조 박사 기념사업회, 학생 14명에 장학증서 수여…25년간 23억 지원

[스포츠조선 장종호 기자] 재단법인 향설 서석조 박사 기념사업회(이사장 서교일)는 10일 순천향대학교 서울병원 이현옥홀에서 2026년도 2학기 장학증서 수여식을 개최했다. 순천향대학교 SW융합대학 김예지 학생을 비롯해 14명에게 총 6745만원 상당의 장학금과 함께 장학증서를 수여했다.

이날 수여식에는 서유성 상임이사, 박현서 이사, 이민혁 이사, 오동교 감사 등이 참석해 장학생들을 직접 축하하고 격려의 메시지를 전했다.

장학증서를 받게 된 김예지 학생은 "학업에만 집중할 수 있게 도움을 주셔서 정말 감사하다"며 "앞으로 저 역시 누군가에게 힘이 되어줄 수 있는 사람으로 성장해서 순천향 정신을 이어나가겠다"고 말했다.

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서교일 이사장은 "장학생들이 향설 서석조 박사께서 평생 실천하신 '인간사랑, 생명존중' 정신을 마음에 새기고, 앞으로 우리 사회에 꼭 필요한 인재로 성장해주길 바란다"고 밝혔다.

한편, 재단법인 향설 서석조 박사 기념사업회는 순천향의 설립자인 향설 서석조 박사의 인술과 이념을 계승하기 위해 지난 2001년 설립해 매년 장학증서를 수여하고 있다.

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이번 장학증서 수여까지 802명의 학생들에게 총 23억여원의 장학금을 수여했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com