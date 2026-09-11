"뜨거워야 제맛인데"…커피·차 '펄펄' 마시면 식도암 위험 3배↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 뜨거운 차나 커피를 즐겨 마시는 사람은 '따뜻하게' 마시는 사람보다 식도 편평세포암에 걸릴 위험이 약 3배 높다는 연구 결과가 나왔다.

영국 옥스퍼드대 연구진은 성인 97만 7282명의 자료를 분석해 뜨거운 음료 섭취 온도와 식도암 발생 사이의 연관성을 조사했다. 연구 결과는 국제학술지 '국제암저널(International Journal of Cancer)'에 게재됐다.

연구진은 참가자들의 평소 마시는 음료 온도를 '아주 뜨겁게(very hot)', '뜨겁게(hot)', '따뜻하게(warm)' 등으로 구분했다.

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분석 결과, 따뜻한 음료를 선호하는 사람과 비교했을 때 뜨거운 음료를 마시는 사람의 식도 편평세포암 위험은 약 1.7배 높았다. 음료를 '아주 뜨겁게' 마신다고 답한 사람의 경우 위험이 약 3.17배로 높아졌다.

다만 이 결과가 모든 종류의 식도암에 적용되는 것은 아니다. 연구진은 음료 온도가 식도 편평세포암 위험과는 뚜렷한 연관성을 보였지만 식도 선암과는 뚜렷한 관련성이 나타나지 않았다고 밝혔다.

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뜨거운 음료를 마시는 횟수도 영향을 미쳤다. 음료 온도를 보정한 뒤 하루 6잔 이상 뜨거운 음료를 마시는 사람은 하루 6잔 미만 마시는 사람보다 식도 편평세포암 위험이 71% 높은 것으로 나타났다.

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연구진은 뜨거운 음료가 식도암 위험을 높이는 이유로 반복적인 열 자극을 지목했다. 뜨거운 액체가 식도 점막의 세포를 손상시키고 염증을 유발하면서 장기간 반복될 경우 암 발생에 영향을 줄 가능성이 있다는 것이다.

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뜨거운 음료의 건강상 위험성은 이전에도 제기된 바 있다.

지난 2016년 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 65도 이상으로 매우 뜨겁게 마시는 음료를 '인체 발암 가능성이 높은 물질(Group 2A)'로 분류한 바 있다.

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다만 이번 연구 결과를 '뜨거운 커피를 마시면 식도암에 걸린다'고 단정해서는 안 된다. 참가자들이 실제로 마신 음료의 온도를 연구진이 직접 측정한 것이 아니라 본인이 느끼는 온도를 기준으로 답했기 때문이다.

전문가들은 지나치게 뜨거운 음료를 습관적으로 마시는 사람이라면 간단하게 음료를 조금 식혀 마시는 것만으로도 열 자극을 줄일 수 있다고 조언한다. 실제 연구진 역시 차나 커피를 바로 마시기보다 잠시 기다리거나 우유 또는 찬물을 조금 넣어 온도를 낮추는 방법을 제안했다.

또한 식도암 예방에서 뜨거운 음료의 온도보다 더 중요한 위험요인은 따로 있다. 연구진과 전문가들은 흡연과 과도한 음주 등이 식도 편평세포암의 주요 위험요인이라는 점을 강조했다. 따라서 뜨거운 음료를 피하는 것만으로 식도암 예방이 충분하다고 볼 수 없으며, 금연과 절주 등 잘 알려진 위험요인을 함께 관리하는 것이 중요하다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com