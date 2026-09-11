코카-콜라, 해방촌 주민 주도 축제 '2026 HBC 해방위크' 공식 파트너 참여

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코카-콜라가 9 13일까지 서울 용산구 해방촌 일대에서 열리는 '2026 HBC 해방위크(HBC HAEBANGWEEK)'에 공식 파트너로 참여한다. 해방위크는 해방촌 상인들이 직접 기획하고 운영하는 주민 주도의 동네 축제로, 코카-콜라는 '2026 HBC 해방위크 Powered by 코카-콜라'라는 이름 아래 축제 기간 해방촌 골목 곳곳에서 방문객과 만난다.

이번 참여는 코카-콜라가 2년째 진행 중인 〈코카-콜라 X 신흥시장〉 프로젝트의 연장선이다. 코카-콜라는 지난해 해방촌 신흥시장 상인들과 협업해 시장의 개성을 살려 골목과 가게를 새롭게 단장했고, 올해는 시장을 일궈온 상인들의 삶을 기록한 전시 〈신흥시장 사람들 with 코카-콜라〉를 지난 1일 선보이며 시즌2를 진행하고 있다.

'HBC 해방위크'는 해방촌 상인회가 주최하고 해방촌 기반의 마을기획사 '풍류회'가 주관하는 축제다. 지난해 음악 공연 '블록파티'와 플리마켓 '해방장', 커뮤니티 런 등에 이어 올해는 이태원영화제를 새롭게 더해 나흘간 해방촌 곳곳에서 다채로운 프로그램을 진행한다. 특히 프로그램 대부분이 외부 섭외가 아닌 동네 안에서 맺어진 관계를 바탕으로 만들어졌다. 동네책방이 영화 상영관으로 변신하고, 해방촌에서 활동하는 아티스트들이 아트마켓의 셀러로 참여한다. 축제의 문을 여는 개막 행사 역시 화려한 무대 대신 동네 어르신들을 모시는 경로당 잔치로 마련해, 주민이 직접 만들고 즐기는 축제의 성격을 그대로 보여준다.

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코카-콜라와 함께하는 프로그램은 축제 기간 내내 골목 곳곳에서 이어진다. 축제에 참여하는 해방촌 음식점 30여 곳에서는 각 가게의 대표 메뉴와 코카-콜라를 함께 즐기는 콤보 세트 '해방메뉴'를 선보인다. 방문객들은 골목 곳곳을 누비며 해방촌의 다양한 맛을 경험할 수 있다. 책방 '풀무질'에서 열리는 영화제와 루프탑 아트마켓 등 다양한 축제 프로그램에서도 코카-콜라를 만나볼 수 있다. 특히 일요일인 13일 신흥로에는 누구나 무료로 즐길 수 있는 거리 무대 '코카-콜라 스테이지'가 열려 윈디시티, 제이통, 양반들 등의 공연이 펼쳐진다. 남산 소월길을 달리는 커뮤니티 런에는 파워에이드가 참여해 러너들의 여정을 응원한다.

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축제가 끝난 뒤에도 해방촌에 남을 아트 협업도 진행된다. 신흥로 인근 건물 외벽에는 해방촌과 특별한 인연을 이어오며, 이곳을 작품에 담아온 프랑스 출신 아티스트 레옹 모카(Leon Moh-Cah)와 협업한 대형 코카-콜라 벽화가 조성된다. 해방촌의 자유로운 분위기와 코카-콜라의 아이코닉함을 담은 벽화는 축제 기간 방문객을 위한 포토스팟으로 활용되며, 이후에도 상설로 유지돼 해방촌을 찾는 사람들이 일상에서 마주할 수 있는 새로운 풍경으로 남을 예정이다.

해방위크를 기획한 해방촌 상인회 오준석 회장은 "해방위크는 해방촌에서 살아가고 장사하고 활동하는 사람들이 직접 만들어가는 축제"라며 "올해 코카-콜라와 함께하면서 골목 곳곳에서 방문객들이 즐길 수 있는 경험을 한층 더 풍성하게 준비할 수 있었다. 신흥시장에서 시작된 인연이 해방촌의 더 많은 가게와 사람들로 이어진다는 점에서도 의미가 크다"고 말했다.

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코카-콜라 관계자는 "지역의 가게와 상인들은 오랜 시간 코카-콜라와 소비자를 이어온 중요한 파트너"라며 "해방위크처럼 상인과 주민들이 직접 만들어가는 축제에 함께해 지역에 새로운 활력을 더하는 데 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"고 말했다. 이어 "앞으로도 지역 파트너들과 꾸준히 관계를 쌓으며, 함께 새로운 가능성을 만들어가는 협업을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 코카-콜라는 이번 축제 참여를 시작으로 해방촌의 다양한 가게들과 새로운 협업도 선보일 예정이다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com