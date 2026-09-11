드론 2977개의 빛으로 재현한 쌍둥이 빌딩…뉴욕 9·11 25주년 추모

드론으로 재현된 미국 뉴욕의 쌍둥이 빌딩. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 9·11 테러 25주년을 앞두고 미국 뉴욕의 밤하늘에 사라진 쌍둥이 빌딩이 다시 모습을 드러냈다. 드론 2977개의 빛으로 만들어진 것이다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 뉴욕항과 허드슨강 일대에서는 '2977 Lights Over New York Harbor'라는 이름의 특별 추모 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 9·11 테러로 희생된 2977명을 기리기 위해 각 희생자를 상징하는 하나의 빛을 띄워 하늘에 쌍둥이 빌딩의 모습을 재현한 행사다.

밤하늘로 올라간 수천 개의 불빛은 처음에는 별처럼 흩어져 움직였다. 이어 하나의 거대한 흐름을 만들며 모이기 시작했고, 마침내 2001년 9월 11일 테러로 무너진 세계무역센터 쌍둥이 빌딩의 윤곽을 만들어냈다.

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주최 측에 따르면 빛으로 만들어진 쌍둥이 빌딩은 실제 건축 규모에 맞춰 형상화됐다. 각각의 빛은 당시 목숨을 잃은 한 사람을 상징한다. 단순한 드론쇼가 아니라 2977명의 삶을 각각의 빛으로 표현해 하늘에 띄운 추모 예술작품인 셈이다.

행사 주최 측은 이번 작품이 단순히 과거의 건물을 재현하는 데 목적을 둔 것이 아니라고 설명했다. 각각의 빛을 하나의 생명으로 표현함으로써 9·11 희생자 한 사람 한 사람을 기억하고, 25년이 지난 현재까지 이어지는 가족과 생존자, 구조대원들의 기억을 되새기는 데 의미를 뒀다는 것이다.

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9·11 테러는 2001년 9월 11일 알카에다 테러범 19명이 여객기 4대를 납치하면서 발생했다. 이 가운데 두 대는 뉴욕의 세계무역센터 쌍둥이 빌딩에 충돌했고, 한 대는 미국 국방부 청사인 펜타곤으로 향했다. 나머지 한 대는 승객과 승무원들이 납치범들에게 맞서면서 펜실베이니아주 들판에 추락했다. 당시 테러로 모두 2977명이 목숨을 잃었다. 이후 뉴욕에서는 매년 희생자들을 기억하기 위한 추모 행사가 이어져 왔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com