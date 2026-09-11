"선거 이기면 1인당 700만원 지급"…"돈은 어디서?" 현금 공약 논란

도널드 트럼프 미국 대통령 AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 치러지는 중간선거에서 공화당이 상·하원 모두에서 다수당 지위를 유지할 경우 미국의 모든 성인 시민에게 5000달러(약 700만원)를 지급하겠다고 약속했다.

CNN 등 외신들에 따르면 트럼프 대통령은 9일(현지시각) 텍사스주 댈러스에서 열린 공화당 중간선거 행사에서 이처럼 밝혔다.

그는 이를 기업이 주주에게 지급하는 배당금에 빗대 '트럼프 배당금(Trump dividend)'이라고 이름 붙였다. 지급금은 미국 내에서 사용해야 한다는 조건을 달았다.

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다만 구체적인 지급 시기나 방식, 재원 마련 방법에 대해서는 설명하지 않았다. 미국 인구를 기준으로 하면 성인 시민 약 2억 4000만명에게 5000달러씩 지급할 경우 전체 비용은 약 1조 2000억달러에 달할 것으로 추산된다고 CNN은 전했다.

트럼프 대통령은 이번 공약을 미국 경제의 성과를 국민과 나누는 조치라는 취지로 설명했다. 지난해 군인들에게 지급한 1776달러(약 240만원) 규모의 이른바 '워리어 배당금'과 기업이 주주에게 지급하는 배당금 등을 사례로 들기도 했다.

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하지만 재원을 어떻게 마련할지는 여전히 불투명하다.

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JD 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 발언 이후 폭스뉴스 인터뷰에서 관세 수입을 재원으로 활용할 수 있다는 취지로 설명했다. 미국이 외국 기업과 국가를 상대로 관세를 부과하면서 막대한 수입을 거두고 있으며, 그 혜택을 국민에게 돌려주겠다는 논리다.

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문제는 현재 관세 수입만으로 5000달러 지급에 필요한 재원을 충당하기 어렵다는 점이다. 로이터에 따르면 5000달러 지급에 필요한 금액은 약 1조 2000억달러로 추산되지만, 올해 미국 정부의 관세 수입은 이에 크게 못 미치는 수준이다. 결국 부족한 재원을 국채 발행 등 차입으로 충당할 경우 연방정부의 재정 부담이 더욱 커질 수 있다는 지적이 나온다.

미국의 연방정부 부채가 이미 40조달러(5경 4024조원)를 넘어선 상황에서 1조 달러가 넘는 현금을 추가로 지급할 경우 재정 적자가 더욱 확대될 가능성도 있다. 경제 전문가들은 대규모 현금 지급이 소비를 자극해 물가 상승 압력을 키울 가능성도 우려하고 있다.

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하지만 트럼프 대통령의 공약이 실제 정책으로 시행되기 위해서는 의회의 승인이 필요하다. 대통령이 연설에서 지급을 약속했다고 해서 행정부가 곧바로 국민에게 현금을 지급할 수 있는 것은 아니다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com