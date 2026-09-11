달리는 차 지붕에서 뛰어내린 여성…고속도로 터널 '충격'

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 고속도로 터널을 달리던 차량에서 한 여성이 갑자기 창문을 통해 차 지붕으로 올라선 뒤 도로 한가운데로 뛰어내리는 아찔한 일이 발생했다.

지우파이 뉴스 등 중국 매체들에 따르면 최근 저장성 항저우시 첸장터널을 통과하던 한 차량에서 여성 동승자가 갑자기 차량 밖으로 뛰어내리는 일이 벌어졌다.

당시 다른 차량에서 촬영된 블랙박스 영상을 보면 조수석에 앉아 있던 여성이 창문을 통해 차 밖으로 몸을 빼낸 뒤 차량 지붕 위로 올라서는 모습이 담겼다. 이후 여성은 차량 지붕으로 올라간 뒤 도로 중앙을 향해 뛰어내렸다.

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뒤따르던 대형 화물차는 갑작스럽게 도로로 뛰어든 여성을 피하기 위해 급하게 방향을 틀었다. 영상에는 화물차가 크게 흔들리며 위험하게 회피하는 모습이 담겼고, 도로에는 급제동 과정에서 발생한 것으로 보이는 흔적도 남은 것으로 전해졌다.

다만 여성이 뛰어내린 이유와, 부상 여부, 차량 운전자와의 관계 등은 아직 확인되지 않았다.

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첸장터널 감시센터 관계자는 "상황을 인지한 뒤 즉시 현장으로 출동했지만 차량은 이미 현장을 떠난 상태였다"고 밝혔다.

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이어 "당사자가 스스로 현장을 빠져나간 것으로 파악됐으며 경찰에 신고했다"고 전했다.

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경찰은 해당 사건에 대해 사실관계를 확인하고 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com