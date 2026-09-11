"매독 늘어나는데 치료약이 없다"…日, 임산부에 우선 사용 당부

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 매독 치료에 우선적으로 사용되는 페니실린 계열 약물의 공급 부족이 장기화하고 있다.

제조사의 공장 설비 문제 등으로 생산과 출하에 차질이 빚어지면서 정상적인 공급 재개는 내년 하반기 이후로 예상되고 있다.

교도통신 등 일본 매체들에 따르면 일본에서 매독 치료에 사용되는 페니실린 제제의 공급난이 계속되고 있다. 문제가 되고 있는 약물은 화이자의 '스텔이즈'로, 매독 치료 등에 사용되는 벤질페니실린 벤자틴 수화물 제제다. 일본 감염병학회와 일본 성감염증학회 등은 최근 공급 제한 상황에서 적정한 처방과 발주가 필요하다며 의료기관에 주의를 당부했다.

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스텔이즈의 공급 문제는 지난해부터 이어졌다. 화이자는 2025년 7월 240만 단위 제품에 대해 이물 혼입과 관련한 자진 회수와 함께 제한 출하에 들어갔다. 이후 제조 과정과 관련한 문제까지 겹치면서 정상적인 공급이 쉽지 않은 상황이 이어졌다. 화이자는 2026년 3월에도 60만 단위 제품의 정상 출하 재개 시기가 미정이며, 240만 단위 제품 역시 제한 출하를 계속한다고 공지했다.

일본의 의료 관련 학회들은 지난 8월 24일 페니실린 계열 항균제의 공급 제한과 관련한 공동 대응 방안을 내놨다.

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일본 성감염증학회는 벤질페니실린 벤자틴 수화물 제제와 아목시실린 수화물 제제의 공급 상황을 알리면서 필요한 환자에게 필요한 치료가 전달될 수 있도록 적정 사용과 적정 발주를 의료진에게 요청했다.

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일본 감염증학회 역시 9월 7일 같은 내용의 안내를 공개했다. 공급이 제한된 상황에서는 환자의 상태를 충분히 확인해 불필요한 처방을 피하고, 약국에서도 공급 불안 때문에 필요 이상으로 많은 물량을 주문하지 않도록 당부했다.

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특히 학회가 강조한 것은 임산부 치료다. 매독은 성접촉 등을 통해 감염되는 세균성 감염병으로, 임신 중 감염되면 태반을 통해 태아에게 전파될 수 있다. 이른바 선천 매독으로 이어질 경우 유산이나 사산, 조산 등의 위험이 커질 뿐 아니라 출생한 아이에게 신경계와 뼈 등에 이상이 나타날 수 있다.

문제는 일본 내 매독 신고가 높은 수준을 이어가고 있다는 점이다.

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일본 후생노동성 자료에 따르면 2021년 이후 신고가 크게 증가했고 2022년부터는 연간 1만 건 안팎에 달한다. 2025년 신고 건수는 8565건으로 집계됐다.

매독은 적절한 항생제 치료를 받으면 치료가 가능한 감염병이지만, 감염 시기와 병의 진행 단계에 따라 치료 방법과 기간이 달라질 수 있다. 증상이 사라졌다고 해서 치료가 끝났다고 판단해서도 안 된다. 의료진의 판단에 따라 적절한 치료와 추적검사가 필요하다.

이번 사태는 감염병 유행뿐 아니라 필수 치료제의 안정적인 공급망 역시 공중보건에서 중요한 문제라는 점을 보여준다는 점에서 시사하는 바가 크다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com