코지마, 경기도사회서비스원과 장기요양요원 건강증진 협력

제공=코지마

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코지마는 지난 9일 경기도 여주시 경기도사회서비스원에서 '경기도 장기요양요원의 건강증진 및 지속가능한 돌봄환경 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 김경호 코지마 마케팅부 본부장과 안혜영 경기도사회서비스원 원장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 초고령사회 진입으로 돌봄서비스의 중요성이 높아지는 가운데, 장기요양요원의 건강과 복지가 안정적인 돌봄체계와 서비스 품질 향상에 필수적이라는 공감대를 바탕으로 추진됐다.

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특히 코지마 물류센터와 경기도사회서비스원 본원이 모두 여주에 위치해 지역사회 기반의 민관 협력이라는 점에서도 의미가 있다.

양 기관은 앞으로 장기요양요원을 위한 교육, 힐링, 문화 프로그램을 공동 운영하고, 인식 개선 공모전과 우수 종사자 표창, 건강증진 프로그램 등 다양한 사업을 추진할 예정이다.

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첫 협력 사업으로 '2026 장기요양요원 인식 개선 수기·사진·슬로건 공모전'을 진행한다.

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돌봄 현장의 이야기를 발굴하고 장기요양요원의 사회적 가치에 대한 인식을 높인다는 취지이며, 수상자에게는 코지마 헬스케어 제품을 제공한다.

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향후에는 기관 내 '코지마 힐링존'을 조성하고 공동 캠페인, 사회공헌 활동, 온·오프라인 콘텐츠 제작 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다.

코지마 관계자는 "코지마의 제품과 헬스케어 역량을 활용해 돌봄 종사자들이 일상에서 몸과 마음을 회복할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"며 "지역사회에 필요한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하며 ESG 가치를 실천하겠다"고 말했다.