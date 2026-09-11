겨울 앞두고 창호 바꾸는 소비자들...KCC글라스 등 업계, 고단열·고기능 경쟁 본격화

KCC글라스 홈씨씨 고단열 창호 홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈 제공=KCC글라스

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본격적인 난방을 앞둔 가을철을 맞아 노후 창호 교체 수요가 늘면서 창호업계의 고단열, 고기능 제품 경쟁이 치열해지고 있다.

겨울철에는 낮은 기온과 날씨 등의 영향으로 창호 철거,시공에 제약이 발생할 수 있어, 난방비 부담과 결로 문제를 줄이려는 소비자들이 가을철 창호 교체에 나서는 모습이다.

KCC글라스는 홈씨씨의 프리미엄 고단열 창호 '홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈'를 앞세워 시장을 공략하고 있다.

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고단열 프레임에 주거용으로 개발한 더블로이유리 '빌라즈'를 결합한 제품으로, 발코니 이중창 기준 창호 에너지소비효율 1등급을 충족한다.

빌라즈는 유리 표면에 은 코팅막을 두 차례 적용한 더블로이유리로, KCC글라스는 가공성을 개선해 그동안 고급 상업용 건축물에 주로 사용되던 더블로이유리를 아파트 등 주거 공간에도 적용할 수 있도록 했다.

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프레임에는 단열과 기밀 성능을 높이는 구조를 적용했으며, 강풍과 집중호우에 대응하기 위해 고강도 U자형 절곡 보강재와 계단형 낙차 배수 구조도 적용했다.

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특히 '완성창' 방식으로 가공부터 조립까지 전 공정을 직접 관리해 현장별 품질 편차를 줄이고, 제품에 따라 최대 13년의 품질보증을 제공한다.

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경쟁사들도 노후 창호 교체 시장을 겨냥한 제품과 서비스를 강화하고 있다.

LX하우시스는 '뷰프레임'을 주력으로 다중 챔버 구조를 적용해 창호 에너지소비효율 1등급 성능을 확보했다.

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프레임 두께를 줄여 개방감을 높였으며, 기존 창호 철거부터 새 제품 설치까지 하루 만에 완료하는 '원데이시공'도 제공한다.

현대L&C는 창호 브랜드 '엘세이프'를 통해 내풍압과 수밀 성능을 강화한 제품군으로 해안 지역의 강풍과 폭우 등 기후 특성을 고려한 '해안창' 등이 대표적이다.

업계 관계자는 "노후주택 증가와 에너지 비용 부담으로 창호를 단순한 인테리어 자재가 아닌 주택의 에너지 성능을 좌우하는 핵심 요소로 보는 인식이 확산하고 있다"며 "겨울철 난방비와 결로에 대한 관심이 높아지는 가을철을 중심으로 고단열 창호 교체 수요가 이어질 것으로 예상된다"고 말했다.