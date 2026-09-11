군 헬기, 호텔 착륙 후 케이크 들고나온 조종사…반전 사연에 '감동'

사진출처=더 선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 고급 호텔에 갑자기 대형 군용 헬기가 내려앉아 투숙객들을 깜짝 놀라게 했다.

헬기에서 내린 공군 조종사는 호텔에 들러 케이크와 간식이 담긴 봉투를 들고 돌아왔다.

영국 매체 더 선은 최근 스코틀랜드 로몬드호 인근의 카메론 하우스 호텔 잔디밭에 영국 공군 치누크 헬기가 착륙했다고 독점 보도했다. 이 호텔은 1박에 약 2000파운드(약 360만원)에 달하는 고급 리조트로 알려졌다.

Advertisement

약 30m 길이의 치누크 헬기가 호텔 정원에 굉음을 내며 내려오자 투숙객들은 깜짝 놀랐다.

헬기 승무원들이 호텔을 찾은 이유는 관광이나 휴식이 아니었다. 항법훈련을 진행하던 중 기장 교대를 위해 예정된 착륙을 한 것이었다.

Advertisement

해당 비행대는 군과 응급서비스 기관의 훈련을 위해 종종 호텔을 착륙 장소로 이용하는 것으로 전해졌다.

Advertisement

그런데 이번엔 훈련 이상의 특별한 일이 벌어졌다.

Advertisement

호텔 측은 해당 일이 조종사의 생일인 사실을 알게 됐다. 게다가 이날 비행은 전역을 앞둔 조종사의 마지막 비행이기도 했다.

호텔 측은 이를 알고 승무원들에게 축하의 의미로 케이크와 간식을 제공했다.

Advertisement

호텔 측은 더 선에 "이번 비행이 조종사의 생일이자 전역 전 마지막 비행이라는 사실을 알고 승무원들에게 축하의 의미로 무료 다과를 제공했다"고 설명했다.

한 투숙객은 헬기가 오래 머물지 않았다며 엔진을 끄지 않은 채 짧은 시간 동안 승무원이 호텔에 들렀다가 곧바로 이륙했다고 전했다.

일부 "군 예산 낭비"라는 지적에 공군은 "학생 승무원의 필수 항법훈련의 일환"이었다며 "기장 교대를 위해 계획된 일정이었다"고 설명했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com