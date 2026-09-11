"식중독·치질이라고 하더니"…대장암 진단 여성 "젊다고 안심 못해"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 식중독과 치질로 여겨졌던 증상이 실제로는 3기 대장암의 신호였던 것으로 뒤늦게 밝혀진 영국 여성의 사연이 전해져 눈길을 끈다.

당시 36세였던 이 여성은 여러 차례 의료진을 찾았지만 "암에 걸리기에는 너무 젊다"는 말을 들었고, 결국 스스로 추가 검사를 요구한 끝에 암을 발견했다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 영국 런던 남부에 사는 카라 밀러(41)는 2021년 9월 처음 이상 증상을 경험했다.

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동네 의원을 찾은 그녀는 담당 의사로부터 "과거에 앓았던 치질 때문일 가능성이 크다"는 설명을 들었다.

증상이 계속됐지만 개인적인 일과 업무 때문에 차일피일 미루다 2022년 2월 몸 상태가 급격히 나빠졌다.

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다른 의사는 이번엔 식중독일 가능성을 의심했다.

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밀러는 자신의 증상이 단순한 소화기 질환이 아닐 수 있다고 생각해 혈액 검사와 내시경 검사 등 정밀 검사를 요청했다.

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검진 결과는 3기 대장암이었다. 암은 이미 림프절까지 전이된 상태였다.

직장에 있던 종양은 길이가 약 6㎝에 달했고 직장의 약 50%를 막고 있었다.

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결국 그녀는 종양 크기를 줄이기 위해 5주간 항암 방사선치료를 받아야 했다. 크기가 줄어든 후에는 종양 제거 수술을 받았다.

장루 주머니까지 달게 된 그녀는 항암치료 이후 2023년 8월 장루를 되돌리는 복원 수술을 받았다.

현재 밀러는 암 치료를 마친 뒤 약 3년간 암이 재발하지 않은 상태로 지내고 있다.

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이 일로 인해 암 재활 전문가로 직업을 바꾼 그녀는 현지 매체와의 인터뷰에서 "스스로 자신의 건강을 위해 목소리를 내는 것이 필요하다는 것을 알게 됐다"며 "암 증상이 어떻게 나타나는지 알고 있는 것이 중요하다. 그것이 생명을 구할 수도 있다"고 강조했다.

그러면서 "젊은 연령대에서도 대장암이 발생할 수 있다는 점과 함께, 지속되는 증상을 단순한 소화기 질환이나 기존 질환으로만 생각하지 말고 필요한 경우 추가적인 검사를 요구해야 한다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com