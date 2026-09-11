"의예과부터 의사과학자 키운다"…연세의대, 'Pre-PS 심화전공' 신설

[스포츠조선 장종호 기자] 연세대학교 의과대학(학장 최재영)이 의예과 단계부터 기초학문과 연구 역량을 체계적으로 쌓을 수 있는 교육과정을 신설, 미래 의사과학자 양성에 나선다.

연세의대는 2026학년도 2학기부터 의예과 학생을 대상으로 'Pre-PS(Physician-Scientist) 심화전공'을 운영한다고 11일 밝혔다.

이번에 신설한 Pre-PS 심화전공은 보건복지부 '융합형 의사과학자 양성사업'의 일환이다. 의예과 단계부터 관심 분야의 기초학문을 깊이 공부하고 향후 의사과학자로 성장하는 데 필요한 기반을 갖추도록 하는 것이 핵심이다.

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심화전공은 ▲의학수리과학(Quantitative Medicine) ▲의학생명과학(Biomedical Science) ▲의학사회과학(Social Medicine) 등 3개 트랙으로 운영된다. 학생들은 관심 분야에 따라 수학·통계학, 생명과학, 사회과학 등 의학과 연계할 수 있는 기초학문을 체계적으로 학습한다.

교육 범위를 의과대학 내부에 한정하지 않는다. 학생들은 연세대학교의 다양한 단과대학에서 개설하는 전공 교과목을 이수하며 해당 분야 교수진에게 직접 교육받는다. 의과대학 교수진으로 구성된 트랙별 소위원회는 학생 선발과 교육과정 운영, 연구 멘토링 등을 담당한다.

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학생들은 의예과 단계부터 의학뿐 아니라 다른 학문의 관점과 연구 방법을 익히고, 이를 의학적 문제를 탐구하는 데 활용할 수 있는 융합 역량을 키우게 된다. 선발된 학생은 의예과 재학 기간 트랙별 지정 교과목을 이수한다.

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연세의대는 의예과에서 시작한 기초학문 교육을 의학과의 실제 연구 경험으로 연결할 계획이다.

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현재 연세의대는 의학과 3학년 2학기에 학생들이 한 학기 동안 연구에 집중할 수 있는 '학술심화과정(Scholarly Concentration Program)'을 운영하고 있다. 학생들은 연구실에 참여해 연구 주제를 탐구하고 직접 연구를 수행하며 의사과학자로서 필요한 연구 역량을 쌓는다.

최재영 연세대학교 의과대학장은 "미래 의료를 이끌 의사에게는 임상 역량뿐 아니라 다양한 학문을 이해하고 이를 의학적 문제 해결에 연결하는 연구 역량이 중요하다"며 "학생들이 의예과부터 관심 분야를 깊이 탐구하고 이를 의학과에서 실제 연구로 발전시킬 수 있도록 의사과학자 양성 기반을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com