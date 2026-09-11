방아쇠 당겼는데 '철컥'…전처에 총 겨눈 전직 검사 "겁주려고 했다"

사진출처=NBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 식당에서 전처에게 총을 겨누고 방아쇠를 당긴 전직 변호사가 살인미수 혐의로 유죄 평결을 받았다. 당시 총의 안전장치가 풀리지 않아 총알이 발사되지 않았고, 식당 직원과 손님들이 몸을 던져 남성을 제압하면서 참변을 막았다.

NBC 등 미국 매체들에 따르면 오하이오주 루카스 카운티 배심원단은 지난 4일(이하 현지시각) 매튜 엑스턴(43)에게 살인미수와 폭행 2건에 대해 유죄를 선고했다. 총기 사용과 관련한 가중 처벌도 함께 적용됐다.

엑스턴은 오는 21일 선고를 앞두고 있으며, 유죄가 확정된 혐의에 따라 최대 25년의 징역형을 받을 수 있는 것으로 전해졌다.

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사건은 지난해 4월 11일 미국 오하이오주 톨레도의 한 식당에서 발생했다.

당시 엑스턴은 우연히 가족들과 식사 중이던 전처를 발견했다. 그는 식당 안으로 들어가 음료를 주문한 뒤 전처 가족이 앉아 있는 테이블로 보내도록 했다. 이후 가족들을 향해 침을 뱉고 식당을 나갔다.

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하지만 잠시 뒤 그는 다시 식당에 나타났다. 이번에는 주머니에서 권총을 꺼내 전처가 앉아 있는 테이블로 곧장 다가갔다.

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식당 CCTV에는 엑스턴이 전처에게 접근한 뒤 권총을 꺼내 겨누는 장면이 담겼다. 전처가 "총이다"라고 소리치자 주변 사람들이 상황을 알아차렸고, 곧 식당 직원이 엑스턴에게 달려들었다.

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엑스턴은 당시 권총의 방아쇠를 당겼지만 총은 발사되지 않았다. 총의 안전장치가 걸려 있었기 때문이다. 이후 엑스턴이 총의 안전장치를 풀고 다시 발사하려는 순간 웨이터가 그를 바닥으로 넘어뜨렸다. 다른 직원과 손님들도 제압에 가세하면서 총격으로 이어지는 것을 막았다.

검찰은 "엑스턴이 전처를 공개적으로 살해하려는 의도를 갖고 있었다"고 판단했다.

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반면 엑스턴은 법정에서 살해 의도가 없었다고 주장했다.

그는 재판에서 전처에게 총을 겨눈 사실은 인정하면서도, 법원의 명령을 따르도록 압박하기 위해 총을 보여준 것일 뿐 실제로 쏘려 한 것은 아니라고 말했다. 이혼 과정에서 전처와 갈등을 빚었으며, 관계가 끝난 뒤 자신이 집을 잃고 노숙 상태에 놓이는 등 힘든 상황이었다고도 주장했다. 엑스턴과 전처는 2024년 이혼한 것으로 알려졌다.

한편 엑스턴은 과거 미시간주에서 검사로 일한 경력이 있으며 오하이오주에서 변호사 자격을 취득해 활동했다. 이혼·가족법과 형사 사건, 파산 사건 등을 다뤘던 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com