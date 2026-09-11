몽클로스, 카카오톡 선물하기 추석 기획전 참여

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하우스 뷰티 브랜드 몽클로스(MONCLOS, 불어명: 몽끌로)가 추석을 맞아 오는 27일까지 카카오톡 선물하기 추석 기획전에 참여해 주요 제품을 최대 15% 할인된 가격으로 선보인다.

이번 프로모션은 명절을 맞아 가족과 지인에게 부담 없이 마음을 전할 수 있도록 몽클로스의 대표 데일리 케어 제품을 중심으로 구성했다. 손끝을 촉촉하게 가꾸는 핸드크림부터 일상적으로 덧바르기 좋은 립 세럼, 머리카락에 은은한 향과 윤기를 더하는 헤어 퍼퓸, 매일 가볍게 사용하는 선크림까지 일상에서 자주 사용하는 제품을 폭넓게 만나볼 수 있다.

행사 기간 ▲컴포트 핸드크림 4종 ▲펩타이드 플럼핑 립 세럼 2종 ▲PDRN 수분 선 크림 ▲선물 포장 컴포트 핸드&립 케어 세트를 각각 10% 할인한다. ▲헤어 퍼퓸 바닐라 머스크는 15% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

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이와 함께 카카오톡 선물하기의 추석 프로모션 혜택도 제공된다. 기획전 내 배송상품을 카카오페이머니로 15만 원 이상 결제할 경우 10% 즉시 할인되며 최대 2만 원까지 할인받을 수 있다. 추석 인사를 공유하면 랜덤 할인쿠폰을 제공하는 이벤트도 진행되며, 1인 최대 3회 참여할 수 있다. 쿠폰 유효기간은 오는 27일까지다.

주요 제품인 '컴포트 핸드크림'은 촉촉하게 보습감을 채워주면서도 끈적임 없이 빠르게 스며드는 산뜻한 사용감이 특징이다. 향은 빈티지한 원목에 따스한 저녁 햇살이 내려앉은 듯한 우디 플로럴 향의 '우드 랜드', 활기찬 봄날의 플라워 마켓을 연상시키는 싱그러운 시트러스 플로럴 향의 '텐더 가든', 비가 쏟아진 직후 숲에 감도는 청량함을 담은 아쿠아틱 우디 향의 '레인 베일', 적막한 사막에 피어난 꽃처럼 신비로운 스파이시 우드 향의 '베티버 블룸' 등 네 가지로 구성돼 선호하는 향에 따라 선택할 수 있다.

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또한 추석 시즌에 맞춰 이니셜 키링과 선물 포장을 더한 구성도 마련했다. '컴포트 핸드크림'과 '펩타이드 플럼핑 립 세럼' 개별 제품은 물론, 두 제품을 함께 담은 '컴포트 핸드&립 케어 세트'까지 선물용으로 선택할 수 있도록 구성했다.

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몽클로스 관계자는 "명절을 계기로 소중한 사람에게 마음을 전하는 것은 물론, 선물을 받은 뒤에도 일상에서 자연스럽게 자주 사용할 수 있는 제품을 제안하고자 이번 프로모션을 마련했다"며 "각기 다른 사용감과 향, 무드를 담은 몽클로스의 데일리 케어 제품을 통해 받는 사람의 일상에 작은 리추얼을 선물할 수 있기를 바란다"고 말했다.

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한편, 몽클로스는 집이라는 가장 사적인 공간에서 나를 가꾸는 감각을 제안하는 하우스 뷰티 브랜드로, 헤어부터 핸드&바디, 홈 프래그런스 등 매일 곁에 두는 제품을 통해 나답게 반복되는 리추얼을 제안하고 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com