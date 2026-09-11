美 운전면허증 1억 5천만건 해킹 유출…국방장관도 털렸다

사진출처=IDScan

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 해킹으로 인해 1억 5000만건이 넘는 운전면허 기록이 유출된 것으로 알려져 충격을 주고 있다.

유출 정보에는 이름과 운전면허 번호뿐 아니라 여권 등 미국 정부가 발급한 다른 신분증의 식별번호도 포함된 것으로 알려졌다. 일부 운전면허증의 사진까지 다크웹에서 조회할 수 있었던 것으로 전해지면서 대규모 신원 도용 우려가 커지고 있다.

미국 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치에 따르면 미국 루이지애나주에 기반을 둔 신원확인 업체 IDScan은 지난 4일(이하 현지시각) 자사 클라우드 시스템에서 고객 정보에 대한 무단 접근과 복사가 발생했을 가능성을 공식 확인했다.

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IDScan은 그동안 관련 사건을 조사하고 있다고만 밝혀왔지만, 이번 발표를 통해 해커들이 회사 클라우드에 저장돼 있던 운전면허 관련 정보를 빼낸 사실을 인정했다.

회사 측은 유출될 수 있는 정보에 고객의 이름과 운전면허 번호, 여권 등 정부 발급 신분증 번호 등이 포함될 수 있다고 밝혔다. 다만 실제로 몇 명의 개인정보가 피해를 입었는지, 전체적으로 어느 정도의 정보가 외부로 빠져나갔는지는 아직 공개하지 않았다.

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해당 사건은 사이버보안 전문기자 브라이언 크렙스가 지난 1일 다크웹에서 이상한 사이트를 발견하면서 드러났다.

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크렙스 기자는 해당 사이트가 미국과 캐나다에 거주하는 사람들의 운전면허증 정보를 대량으로 검색할 수 있도록 제공하고 있다는 사실을 확인했다. 사이트에는 1억 5000만건이 넘는 운전면허증 정보가 올라와 있었으며, 일부 기록은 실제 운전면허증 사진까지 확인할 수 있는 형태였던 것으로 알려졌다.

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크렙스는 데이터의 진위를 확인하기 위해 자신의 운전면허증 정보를 직접 검색했고 실제 자신의 기록이 포함돼 있다는 사실을 확인했다. 이후 미국 국방장관 피트 헤그세스 등 유명 인사의 정보도 해당 데이터베이스에 포함된 사실이 드러났다.

유출된 정보가 단순한 이름이나 전화번호 수준이 아니라 실제 정부 발급 신분증 이미지라는 점이 특히 우려를 키우고 있다.

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운전면허증에는 이름과 생년월일, 주소, 면허번호, 얼굴 사진 등 신원 확인에 활용될 수 있는 정보가 한꺼번에 담겨 있다. 비밀번호처럼 유출됐다고 즉시 새로운 번호로 바꿀 수 있는 정보가 아니라는 점에서 피해가 장기화될 수 있다는 지적도 나온다.

더욱 심각한 것은 이 데이터가 단순히 과거에 수집된 정보가 아니라 최근 생성된 기록까지 포함했을 가능성이 있다는 점이다.

게다가 운전면허 기록이 계속 추가되는 정황도 포착됐다. 24시간 동안 약 40만건의 새로운 기록이 추가된 것으로 파악되면서 해커들이 단순히 과거 자료를 한꺼번에 공개한 것이 아니라 신원확인 시스템에서 새로운 정보를 지속적으로 빼내고 있었을 가능성이 제기됐다.

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이 때문에 미국 연방수사국(FBI)도 조사에 착수했다.

FBI는 수사가 진행 중이라는 이유로 구체적인 내용은 공개하지 않고 있다. IDScan 역시 현재 조사가 진행 중이라며 정확한 피해 규모와 침입 경로 등에 대해서는 추가 확인이 필요하다는 입장이다.

한편 IDScan은 미국 전역의 다양한 기업에 신원확인 서비스를 제공해온 업체다. 엔터테인먼트 시설과 렌터카 업체, 금융 관련 사업체 등에서 고객의 신분증이 진짜인지 확인하는 데 활용돼 왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com