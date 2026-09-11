"한 명 없어서 1시간 동안 공항 멈췄다"…항공편 무더기 취소·지연

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 시드니국제공항에서 관제사 인력 부족으로 항공편이 무더기로 취소되고 1시간 넘는 지연이 발생했다.

로이터통신 등 외신들에 따르면 11일(현지시각) 오전 시드니국제공항에서 관제 인력 부족에 따라 항공교통 흐름을 제한하는 조치가 시행됐다.

이로 인해 시드니공항에 도착할 예정이던 항공편 약 14편이 취소됐으며 일부 항공편은 1시간 넘게 지연됐다.

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호주 항공 교통을 관리하는 에어서비스 오스트레일리아 측은 항공 수요를 안전하게 처리하기 위해 항공교통 흐름 관리 조치를 시행했다고 밝혔다. 이 조치는 현지시간 오전 8시15분 해제됐다.

당국 관계자는 이날 오전 관제탑에서 정상적인 운영에 필요한 인원보다 한 명이 부족했던 것이 이유라고 설명했다.

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현재 시드니공항에 근무하는 항공교통 관제사는 모두 49명이다. 이 가운데 정상적인 운영을 위해서는 41명이 필요한데, 장기 결근으로 8명이 빠진 상태였던 것으로 전해졌다. 여기에 예상하지 못한 추가 인력 공백까지 발생하면서 당국이 필요한 인원을 확보하지 못했다.

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에어서비스 오스트레일리아는 최근 시드니공항의 관제 인력 부족 문제가 반복되고 있다고 밝혔다. 항공 수요가 몰리는 시간대에 관제 인력이 충분하지 않으면 안전을 위해 공항으로 들어오고 나가는 항공기의 운항량 자체를 줄일 수밖에 없다는 설명이다.

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이번 조치는 최근 시드니공항에서 잇따라 발생한 항공기 근접사고와 맞물려 더욱 주목받고 있다.

시드니공항에서는 지난 7월부터 항공기 간 근접 상황이 잇따르면서 호주교통안전국(ATSB)이 관련 사건들을 조사하고 있다. 최근에는 콴타스항공 소속 항공기 두 대가 공항 지상에서 충돌할 뻔한 사건이 발생하는 등 항공 안전에 대한 우려가 커지고 있다.

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문제는 관제 인력 부족이 반복적으로 발생한다는 점이다. 지난달에도 관제탑의 인력과 근무 편성 문제로 시드니공항에서 항공편 지연이 잇따랐다. 호주 공영방송 ABC는 당시 150편 이상의 항공편이 지연됐다고 보도하기도 했다.

호주 당국은 관제 인력을 추가로 채용하고 교육하는 한편, 갑작스러운 결근이나 장기 부재가 발생하더라도 운항에 차질이 발생하지 않도록 예비 인력과 근무 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com