"홍수 때 탈출한 뱀에 물려 어머니 사망"…사육장 "증거 없다" 보상 거부

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 홍수 때 사육장에서 뱀 수백 마리가 탈출한 가운데, 집 안으로 들어온 독사에 물린 60세 여성이 결국 숨지는 사건이 발생했다.

유족은 인근 뱀 사육장에서 탈출한 뱀이 어머니를 물었다고 주장하고 있지만, 사육장 주인은 이를 부인하고 있다.

경찰 역시 해당 뱀의 출처를 확인할 수 없다는 이유로 형사 입건하지 않은 것으로 알려졌다.

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홍성신문 등 중국 매체들에 따르면 지난 7월 6일 광시좡족자치구 난닝시 헝저우시 윈뱌오진은 태풍 피해를 크게 입었다.

폭우가 이어지면서 저수지 제방이 터졌고, 물이 마을을 덮쳤다. 대부분의 집들이 침수됐고 도로와 통신망도 끊겼다.

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이 과정에서 마을 인근에 있던 한 무허가 뱀 사육장이 홍수에 휩쓸려 무너졌다. 마을 관계자는 사육장에서 약 800~900마리의 뱀이 빠져나온 것으로 추정했다. 탈출한 뱀 가운데 상당수는 독이 없는 뱀이었지만, 일부는 독사인 코브라도 포함돼 있었다.

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피해 여성 A씨(60)는 이날 남편과 함께 집에 있었다. 홍수가 1층으로 밀려들자 부부는 현관문을 닫으려 했지만 거센 물살을 막을 수 없었다.

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문이 결국 열리면서 물과 함께 쓰레기와 나뭇조각, 뱀들이 집 안으로 밀려들어왔다.

남편에 따르면 뱀 한 마리가 아내의 목을 물었고, 아내가 뱀을 떼어내려 손을 뻗는 과정에서 손까지 다시 물렸다는 것이다.

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남편이 아내를 구하려 물속으로 뛰어들었지만 거센 물살에 휩쓸려 100m 이상 떠내려갔다. 그는 간신히 나무를 붙잡아 목숨을 건졌다.

가족과 주민들이 집에 들어갔을 때 A씨는 침대에 누워 있었으며 의식이 있는 상태에서 자신이 뱀에게 물렸다고 말했다고 유족은 전했다.

가족들은 당시 그녀를 문 코브라를 확인했다고 주장했다.

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하지만 길이 끊겨 병원으로 옮기는 것이 불가능했다. 물이 조금 빠진 뒤 다음 날인 7일 오후 5시쯤 가족은 A씨를 병원에 데려갈 수 있었다.

A씨는 병원에서 한 시간 넘게 응급처치를 받았지만 끝내 숨졌다.

유족은 해당 뱀이 해당 사육장에서 탈출했을 가능성이 높다고 주장하고 있다.

사육장 주인은 처음엔 뱀이 탈출해 사람을 공격했다는 사실을 인정했지만 며칠 뒤 가족이 다시 찾아가자 입장을 바꿨다.

그는 "사람을 문 뱀이 내 사육장에서 나온 것이라는 증거가 없다"며 책임을 인정하지 않은 것으로 전해졌다.

사육장 주인은 당국의 처벌과 홍수 피해까지 겹쳐 경제적 손실이 크다며 유족에게 최대 2만 위안(약 400만원) 정도의 '인도적 보상금'을 지급할 수 있다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

유족은 이를 받아들이지 않았다.

지방 당국이 양측의 분쟁을 해결하기 위해 중재에 나섰지만 합의에 이르지 못했다.

유족은 결국 사육장 주인을 상대로 민사소송을 제기할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com