양말 신기 힘들고 사타구니·엉덩이 통증? 원인은 허리 아닌 '고관절'

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[스포츠조선 장종호 기자] 엉덩이나 허벅지가 아프면 흔히 허리디스크나 근육통을 먼저 떠올리기 쉽다.

하지만 사타구니 깊숙한 곳에 통증이 있거나 걸을 때 절뚝거리고, 양말이나 신발을 신는 동작이 불편해졌다면 고관절 질환을 의심해볼 필요가 있다.

고관절은 골반의 비구와 대퇴골두가 맞물리는 관절로, 체중을 지탱하면서 걷고 앉고 일어서는 등 하체 움직임의 중심 역할을 한다. 그러나 관절이 몸속 깊숙이 위치해 통증의 원인을 알아차리기 어렵고, 허리나 무릎 질환과 증상이 겹쳐 진단이 늦어지는 경우도 있다.

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건강보험심사평가원 질병소분류 통계에 따르면 2025년 고관절증(질병코드 M16) 환자는 9만 3664명으로, 2020년 8만 5316명보다 약 9.8% 증가했다.

에이치플러스 양지병원 정형외과 윤형조 진료부원장은 "고관절 질환은 통증이 사타구니 뿐 아니라 엉덩이와 허벅지, 때로는 무릎까지 이어져 허리나 무릎 문제로 오인하기 쉽다"며 "사타구니 통증과 함께 고관절 움직임이 줄거나 걸음걸이가 달라진다면 고관절 상태를 확인해야 한다"고 말했다.

자료제공=에이치플러스 양지병원

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고관절 질환의 대표적인 증상은 사타구니 통증이다. 고관절은 골반과 대퇴골이 만나는 깊은 곳에 있어 통증이 사타구니나 허벅지 앞쪽에 나타나는 경우가 많으며, 엉덩이나 무릎까지 퍼지기도 한다. 초기에는 걷거나 계단을 오를 때 통증이 나타났다가 휴식하면 호전될 수 있다. 질환이 진행되면 앉았다 일어나거나 첫걸음을 뗄 때 불편하고, 양말이나 신발을 신는 동작도 어려워진다. 보폭이 줄거나 절뚝거리는 증상이 나타나기도 한다.

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허리디스크나 척추관협착증도 엉덩이와 다리 통증을 유발할 수 있지만, 저림이나 감각 이상, 다리로 뻗치는 방사통이 동반되는 경우가 많다. 반면 고관절 질환은 사타구니 통증과 관절 움직임 제한이 두드러진다. 다만 고령층에서는 척추와 고관절 질환이 함께 나타날 수 있어 증상만으로 판단하기보다 진찰과 영상검사를 통해 원인을 정확히 확인하는 것이 중요하다.

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대표적인 고관절 질환은 퇴행성 고관절염이다. 연골이 손상되면서 관절 간격이 좁아져 통증과 뻣뻣함, 움직임 제한이 나타난다. 나이가 들수록 위험이 높으며, 고관절 손상이나 선천적·발달성 고관절 이상도 원인이 될 수 있다. 비교적 젊은 연령에서는 대퇴골두 무혈성 괴사도 주의해야 한다. 대퇴골두로 가는 혈류가 차단돼 뼈 조직이 손상되는 질환으로, 진행하면 대퇴골두가 무너져 관절염으로 이어질 수 있다. 장기간 스테로이드 사용과 과도한 음주 등이 주요 위험요인이며, 초기에는 증상이 가벼울 수 있어 의심되면 MRI 검사가 도움이 된다.

젊거나 활동량이 많은 사람에서는 대퇴비구 충돌증후군이 나타날 수 있다. 고관절을 굽히거나 회전할 때 뼈가 반복적으로 충돌해 관절순이나 연골을 손상시키는 질환으로, 주로 깊은 사타구니 통증이 나타나며 쪼그려 앉거나 고관절을 깊게 굽힐 때 심해질 수 있다.

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고관절 질환은 원인과 진행 정도에 따라 치료법이 달라진다. 퇴행성 고관절염 초기에는 약물치료와 운동·물리치료 등 보존적 치료를 시행한다. 대퇴골두 무혈성 괴사도 골두가 무너지기 전에는 관절 보존 치료를 할 수 있지만, 골두가 붕괴하거나 관절염으로 진행된 경우, 관절 손상이 심해 통증과 거동 불편으로 일상생활이 힘들다면 인공고관절 치환술이 필요할 수 있다.

고관절 건강을 위해서는 적정 체중 유지, 엉덩이와 허벅지 근육을 강화가 중요하다. 걷기, 수영, 실내자전거 등 관절 부담이 적은 운동을 권장하며, 통증이 있다면 무리한 운동을 피해야 한다.

윤형조 진료부원장은 "고관절 통증은 초기에는 쉬면 호전돼 단순 근육통으로 생각하기 쉽지만, 질환이 진행되면 걷거나 앉았다 일어서는 등 일상생활에도 영향을 줄 수 있다"며 "사타구니나 엉덩이 통증이 반복되고 관절 움직임이 줄거나 절뚝거림이 나타난다면 허리나 무릎 문제로 단정하지 말고 정확한 진단을 받아 원인과 진행 단계에 맞는 치료를 시작하는 것이 좋다"고 조언했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com