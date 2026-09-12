"장관님 지금 뭐 보고 계세요?"…예산회의 중 아이돌 콘서트 시청 논란

사진출처=타이라스

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 한 장관이 국회에서 내년도 국가 예산안을 논의하던 중 태블릿으로 콘서트 생중계를 시청하는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.

타이라스 등 현지 매체들에 따르면 9일 밤 9시쯤 태국 의회에서 2027년도 예산안을 심의하는 회의가 이어지는 가운데, 주무 부처인 태국 총리실 숙솜루아이 완타니야쿨 장관이 태블릿으로 한 유명 록밴드의 고별 콘서트를 시청하는 모습이 취재진에게 포착됐다.

해당 밴드는 형제 2인조 그룹인 '아싸니-와산(Asanee-Wasan)'으로 전해진다. 태국에서 활동해온 인기 록 뮤지션인 이들은 이번 공연이 사실상 은퇴 무대라고 현지 매체들은 전했다.

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특히 태블릿에서 흘러나온 콘서트 소리가 상당히 컸던 것으로 알려졌다. 회의장 2층에 마련된 취재진석까지 음악 소리가 들릴 정도였다는 것이다.

현장 공연을 직접 관람하지 못한 팬들을 위해 주최 측은 유료 온라인 생중계 서비스도 제공했다. 숙솜루아이 장관 역시 이 생중계를 태블릿으로 시청한 것으로 보인다.

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다만 당시 회의에 참석한 다른 의원들이 콘서트 소음에 대해 공식적으로 문제를 제기했다는 보도는 나오지 않았다.

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이날 의회에서는 태국 정부의 2027년도 예산안에 대한 치열한 논의가 진행되고 있었다. 여야 의원들의 공방이 이어지면서 회의는 당초 예상보다 길어졌다. 실제로 예산안 심의는 10일 새벽 2시를 넘겨서까지 이어졌다.

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이번 논란이 확산되자 숙솜루아이 장관은 10일 직접 해명에 나섰다.

장관은 자신이 해당 콘서트의 오랜 팬이라며 원래 공연 티켓을 구매했지만 일정 때문에 직접 공연장을 찾지 못했다고 설명했다. 이후 주변에 있던 의원이 태블릿으로 유료 생중계를 시청하는 것을 보고 어떻게 볼 수 있는지 물었고, 동료 의원이 알려주는 과정에서 잠시 화면을 봤다는 주장이다.

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특히 장관은 언론에 포착된 모습은 콘서트 전체를 계속 시청한 것이 아니라, 다른 초청 가수가 무대에 등장했을 때 잠시 화면을 본 것이라고 해명했다.

또 콘서트 영상을 계속 틀어놓지 않았고 소리도 크게 틀어놓지 않았다고 주장했다. 장관은 당시 주변에 다른 의원들과 국회 관계자들이 있었기 때문에 실제로 회의에 방해가 될 정도로 소리가 컸다면 즉시 제지 받았을 것이라고 말했다.

숙솜루아이 장관은 논란을 일으킨 데 대해 국민에게 사과하면서 이번 일을 계기로 더욱 신중하게 행동하겠다고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com