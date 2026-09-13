아웃도어 알래스카, 노윤서 경량다운 '누카(NUKA)' 26FW 신규 출시

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에이션패션이 전개하는 라이프스타일 아웃도어 브랜드 알래스카(ALASKA)가 지난 시즌 완판을 기록하며 좋은 반응을 얻은 '누카(NUKA)' 경량 다운을 2026 FW시즌 새롭게 선보인다.

지난해 인기에 힘입어 돌아온 누카는 경량다운 본연의 가벼운 착용감과 보온성은 물론, 일상에서 더욱 폭넓게 활용할 수 있도록 디자인과 실루엣을 한층 업그레이드한 것이 특징이다. 남녀 모두 후드형 디자인으로 선보여 간절기에는 가볍게 걸치는 단독 아우터로, 기온이 낮아지는 겨울에는 레이어드 아이템으로 활용할 수 있다.

특히 최근 경량 다운은 간절기에는 단독 아우터로, 겨울에는 레이어링 아이템으로 활용하는 등 계절의 경계를 넘어 실용적으로 착용할 수 있는 아이템으로 주목받고 있다. 누카 역시 가벼운 착용감과 스타일리시한 실루엣을 바탕으로 다양한 계절과 상황에 대응할 수 있는 멀티 시즌 아우터로 제안한다.

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26FW 시즌 화보에서 배우 노윤서는 누카 경량 다운을 팬츠와 후디 등 다양한 아이템과 믹스매치해 시티와 자연을 자유롭게 오가는 감각적인 스타일링을 선보였다. 가볍고 깔끔한 실루엣을 바탕으로 스포티한 룩부터 편안한 데일리 캐주얼까지 자연스럽게 소화하며, 보온을 위한 기능성 아우터를 넘어 하나의 스타일 아이템으로 완성된 누카의 매력을 보여줬다.

알래스카 관계자는 "지난해 완판을 기록하며 좋은 반응을 얻었던 누카를 이번 시즌 더욱 완성도 높은 스타일로 선보이게 됐다"며 "가볍게 걸치는 순간부터 스타일이 완성되는 누카를 통해, 시티와 자연을 넘나드는 알래스카만의 새로운 아웃도어 스타일을 경험해보길 바란다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com