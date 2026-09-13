"2억원 기부" 인증샷 올린 인플루언서…알고 보니 달랑 200원?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 홍수 피해 복구를 위해 "약 2억원을 기부했다"며 인증 사진까지 공개했던 중국의 한 인플루언서가 실제로는 200원만 기부한 것으로 확인돼 논란이 일고 있다. 기부마저 자신의 인지도를 높이는 수단으로 이용했다는 비판이 거세지고 있다.

펑파이 신문 등 중국 매체들에 따르면 중국 소셜미디어 샤오홍슈에서 활동하는 인플루언서 '안란'은 광시좡족자치구 홍수 피해 복구를 위해 최근 100만 위안(약 2억원)을 기부했다고 주장했다.

그러면서 그는 광시좡족자치구 적십자사에 100만 위안을 기부했다는 내용의 송금 화면을 자신의 계정에 올렸다. 게시물에는 "재난 복구에 작은 힘을 보탠다"는 취지의 글도 함께 적었다.

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게시물은 빠르게 확산됐다. 수천 개의 '좋아요'가 달렸고, 선행을 칭찬하는 댓글도 이어졌다. 안란의 팔로워는 약 1만명 수준에서 단기간에 3만 1000명까지 늘어난 것으로 전해졌다.

하지만 일부 네티즌들이 기부 내역에 의문을 제기하면서 상황이 달라졌다. 이들은 안란이 공개한 기부 인증 화면을 광시 적십자사에 확인해 줄 것을 요구했다.

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현지 언론이 직접 문의한 결과, 광시 적십자사는 해당 날짜에 개인이 한 번에 100만 위안을 기부한 기록은 없다고 밝혔다. 기부 내역은 적십자사 공식 홈페이지에도 공개돼 있다는 설명이었다.

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더욱 논란이 된 것은 같은 날 확인된 1위안(약 200원)짜리 기부 기록이었다.

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다만 해당 기부의 계좌번호 끝자리는 안란이 공개한 100만 위안 기부 인증 화면의 계좌번호와 일치하지 않았다.

적십자사 측은 해당 1위안 기부가 안란 본인이 한 것인지 확인할 수 없다고 전했다.

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안란은 이후 현지 매체들의 연락을 피하는 것으로 전해진다.

샤오홍슈 측은 관련 게시물을 처리했으며 해당 계정을 이용 정지 상태로 조치했다고 밝혔다. 플랫폼은 허위 정보를 만들어 유포하는 행위에 대해 관리하고 있으며, 이용자들이 허위 정보로 의심되는 내용을 발견할 경우 공식 신고 경로를 이용할 수 있다고 설명했다.

이번 사건을 두고 중국 인터넷에서는 단순한 '과장된 선행'이 아니라 재난 상황을 이용해 자신의 이미지를 만들고 팔로워를 늘린 행위라는 비판이 이어졌다.

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한 네티즌은 "더 큰 책임을 물어야 한다. 단순히 계정을 정지하는 것만으로는 부족하다"고 주장했다.

또 다른 네티즌들은 "선행을 가장한 온라인 관심 끌기", "진정한 선행은 굳이 보여줄 필요가 없다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com