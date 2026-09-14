[소아 독감 Q&A] "예방 접종해도 걸릴 수 있지만, 최악을 막는 안전벨트"

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[스포츠조선 장종호 기자] 질병관리청이 지난 11일 2026-2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령했다. 질병관리청이 공개한 절기별 기록 가운데 가장 이른 발령일이며, 직전 절기 발령일(2025년 10월 17일)보다 36일 빠르다.

이번 유행은 아이들이 끌고 있다. 9월 첫 주(36주차) 외래환자 1000명당 인플루엔자 의사환자 수는 7~12세 75.1명, 1~6세 49.8명, 13~18세 31.3명으로, 65세 이상(8.8명)의 최대 8.5배에 이른다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 "진료실에서 보호자들이 가장 많이 묻는 것이 '이게 감기냐 독감이냐 코로나냐'인데, 정작 더 중요한 질문은 따로 있다"며 "예방접종을 왜 하는지에 대한 오해부터 풀어야 한다"고 밝혔다.

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최용재 대한소아청소년병원협회 회장과 함께 Q&A로 독감 질환에 대해 정리했다.

-지금 유행 상황은?

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가볍지 않다. 9월 첫 주 인플루엔자 의사환자 수는 외래환자 1000명당 25.3명으로, 이번 절기 유행기준인 12.9명의 약 두 배다. 병원급 입원환자는 300명으로 직전 절기 같은 기간 23명의 약 13배이며, 검사에서 인플루엔자가 검출된 비율도 지난해 같은 주 2.3%에서 16.3%로 올랐다. 현재 유행하는 바이러스는 사실상 A(H1N1)pdm09형 한 가지다. 다행인 소식도 있다. 질병관리청은 이 바이러스가 이번 절기 백신에 들어간 바이러스와 유사하고, 치료제에 대한 내성 변이도 확인되지 않았다고 밝혔다. 백신과 치료제가 모두 제 몫을 할 조건이라는 뜻이다.

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-감기와 독감, 코로나19 차이는?

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시작하는 방식이 가장 다르다. 감기는 대개 콧물과 코막힘, 목 아픔이 며칠에 걸쳐 서서히 시작되고 열이 없거나 높지 않다. 아이가 그런대로 놀고 먹는다. 독감(인플루엔자)은 어느 시점부터 갑자기 시작된다. 39도 안팎의 고열, 오한, 심한 두통과 근육통, 그리고 "아이가 축 처진다" 는 표현이 나온다. 소아에서는 복통·구토·설사가 함께 오는 경우도 흔하고, 어린아이일수록 증상을 말로 표현하지 못해 보챔과 처짐으로만 나타난다. 코로나19는 현재 유행하는 변이에서는 발열, 인후통, 기침 등 감기와 비슷한 양상이 많다.

-증상만 보면 구분할 수 있나?

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세 가지는 증상만으로 확실히 구분되지 않는다. 감기처럼 시작한 독감도 있고, 고열로 시작하는 감기 바이러스도 있다. 게다가 이 계절에는 파라인플루엔자, 리노바이러스, 사람 메타뉴모바이러스, RSV 등 여러 호흡기 바이러스가 함께 돌고 있다.

보호자께서 하실 일은 병명을 맞히는 것이 아니다. 아이의 호흡 상태, 의식, 물을 마시는지, 소변이 나오는지를 보는 것이다. 병명은 진료실에서 검사로 확인하면 된다.

-'트윈데믹'이라던데, 코로나19도 같이 번지고 있나?

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정확히 말하면 지금 무게중심은 독감이다.

코로나19 입원환자는 9월 첫 주 193명으로 증가 추세인 것은 맞다. 그러나 지난해 같은 기간 433명보다 오히려 낮은 수준이고, 환자의 65.3%가 65세 이상이다. '트윈데믹'은 언론에서 쓰는 표현이며 질병관리청의 공식 판단 용어가 아니다. 협회는 "두 병이 동시에 폭발하고 있다"는 표현보다 "소아에서 폭증하는 것은 독감이고, 코로나19는 고령층 중심으로 증가 중"이라고 말하는 것이 사실에 맞다고 본다. 불안은 정확한 정보로 줄여야 한다.

-독감 예방접종을 하면 독감에 안 걸리나?

아니다. 이 오해가 가장 위험하다. 인플루엔자 예방접종의 목적은 '안 걸리는 것'이 아니라 '중증으로 가지 않는 것'이다. 질병관리청도 국가 인플루엔자 연례보고서에서 "세계보건기구는 인플루엔자 예방접종의 목적이 고위험군의 중증 및 사망 예방이라고 밝히고 있다"고 명시했다.

국내 빅데이터 분석 결과가 이를 그대로 보여준다(전 연령 기준). 감염 자체를 막는 효과는 10.2~41.4%, 입원을 막는 효과 4.0~39.2%, 중증으로 가는 것을 막는 효과 63.7~74.6%, 사망을 막는 효과 52.2~81.1% 등이다.

따라서 백신은 '감염을 막는 방패'라기보다 '최악을 막는 안전장치'에 가깝다.

-독감이 그렇게 위험한 병인가? 며칠 앓고 낫는 것 아닌가?

대부분은 그렇다. 그러나 협회가 두려워하는 것은 대부분이 아니라 그 바깥이다.

질병관리청이 안내하는 인플루엔자 합병증에는 중이염과 세균성 폐렴뿐 아니라 심근염, 심낭염, 뇌염, 뇌증, 횡단성척수염, 횡문근융해증, 라이증후군이 포함돼 있다.

국내 3개 대학병원에서 인플루엔자로 입원한 소아 1988명을 분석한 연구를 보면, 8.1%(161명)에서 신경학적 합병증이 나타났다. 대부분은 열성경련이었고 96%는 완전히 회복했다. 그러나 3명이 사망했으며, 사인은 각각 심근염, 뇌증, 그리고 뇌염과 심근염의 동반이었다.

국내 소아의 인플루엔자 뇌증·뇌염은 일본 등에 비해 드물게 보고되고 예후도 비교적 양호하다. 다만 드물다는 것이 없다는 뜻은 아니다. 같은 연구에서 기저 신경질환이 있는 소아는 위험이 5.4배였고, 6개월에서 6세 사이가 가장 취약했다.

해외 자료는 더 무겁다. 미국에서 인플루엔자로 사망한 소아의 합병증을 보면 뇌병증·뇌염 18%, 심근염·심근병증 13%였다. 그리고 사망한 소아의 44%는 기저질환이 없던 아이들이었다. '우리 아이는 건강하니 괜찮다'가 성립하지 않는 이유이다.

-작년에 접종을 했는데 걸렸다. 효용성이 낮은 것 아닌가?

"걸렸다"와 "죽을 뻔했다"는 다른 결과다. 국내 통계에 따르면 2009년 신종 인플루엔자 유행 당시 국내 소아 1389명을 분석한 연구에서 뇌증을 포함한 신경학적 침범이 확인된 23명은 전원이 예방접종을 받지 않은 아이들이었다.

미국 17개 병원 중환자실에서 시행된 소아 연구를 보면, 같은 아이들 안에서도 생명을 위협하는 중증 인플루엔자를 막은 효과가 75%로, 그렇지 않은 경우(57%)보다 오히려 높았다. 위중할수록 백신이 더 잘 막았다는 뜻이다.

미국의 5개 절기 소아 자료에서는 인플루엔자에 확진된 아이들 사이에서도 접종하지 않은 아이의 입원 기간과 중환자실 재실 기간이 더 길었습니다. 그리고 결정적인 숫자가 있다. 2024-2025절기 미국에서 인플루엔자로 사망한 소아 가운데 접종력이 확인된 아이들의 89%가 접종하지 않은 아이들이었다. 인플루엔자 뇌증으로 사망한 소아 중에서는 접종한 아이가 20%뿐이었다.

-그럼 언제, 누가 맞아야 하나?

이번 절기 어린이 무료 접종 대상이 한 살 늘었다.

생후 6개월부터 14세까지(2012년 1월 1일~2026년 8월 31일 출생자) 무료 접종 대상이다. 지난 절기 13세에서 중학교 2학년까지 확대됐다.

오는 21일부터 2회 접종 어린이, 임신부 등을 대상으로 실시되고, 28일부터는 1회 접종 어린이가 대상이다.

2회 접종 대상은 생후 6개월 이상 9세 미만 어린이 중 지금까지 접종한 적이 없거나 1회만 접종한 경우다. 전국 위탁의료기관 약 2만 3000곳과 보건소에서 주소지와 상관없이 접종할 수 있다.

2회 대상인데 1회만 맞고 마는 일이 없도록 해야 한다. 미국 중환자실 연구에서 2회 접종이 필요한 아이가 1회만 접종한 경우에는 보호 효과가 관찰되지 않았다. 한 번 더 맞는 것이 아니라, 두 번을 맞아야 비로소 한 번의 효과가 생긴다고 이해하는 게 정확하다.

-아이가 독감에 걸렸다. 언제 다시 등교·등원할 수 있나?

'해열 후 24시간'이 기준이다. 질병관리청은 인플루엔자로 진단받은 경우 열이 떨어지고 24시간이 지나 감염력이 없어질 때까지 등교·등원을 하지 않도록 권고한다. 해열제를 먹였다면 마지막 복용 시점부터 48시간까지 지켜봐야 한다. 해열제로 떨어진 열은 열이 내린 것이 아니기 때문이다. 또한 유행주의보가 발령된 기간에는 소아를 포함한 고위험군의 경우 검사 없이도 의사의 판단에 따라 항바이러스제 처방에 건강보험이 적용된다. 항바이러스제는 증상 초기에 쓸수록 효과가 좋으므로 진료를 미루지 말아야 한다.

-어떤 때 바로 병원에 가야 하나?

다음 중 하나라도 해당하면 시간을 끌지 말고 의료기관을 찾아야 한다. ▲숨이 가쁘거나 가슴과 갈비뼈 사이가 쑥쑥 들어가는 경우 ▲축 처지고 깨우기 어렵거나 반응이 평소와 다른 경우 ▲경련이 있거나, 헛소리·이상행동 등 의식 변화가 있는 경우 ▲물을 거의 마시지 못하고 소변량이 뚜렷하게 줄어든 경우 ▲입술이나 얼굴이 창백하거나 파래지는 경우 ▲열이 내렸다가 다시 오르면서 기침·호흡곤란이 심해지는 경우 ▲생후 3개월 미만 영아에게 열이 있는 경우 ▲만성 심폐질환·신경계질환·면역저하 등 고위험군 소아가 독감 의심 증상을 보이는 경우 등이다.

최용재 회장(의정부 튼튼어린이병원장)은 "예방접종을 권하면 '맞아도 걸리던데요'라는 답이 돌아온다"며 "그 말씀이 틀린 것은 아니다. 다만 백신이 하는 일을 오해하고 계신 것"이라고 말했다.

이어 "독감 예방접종의 목적은 안 걸리는 것이 아니다. 죽지 않는 것이고, 심근염이나 뇌증 같은 위중한 합병증으로 가지 않는 것"이라며 "국내 통계에서도 감염을 막는 효과보다 중증과 사망을 막는 효과가 훨씬 크게 나타난다. 백신은 독감을 피하게 해주는 우산이 아니라, 최악을 막아주는 안전벨트에 가깝다"고 강조했다.

아울러 최 회장은 "인플루엔자로 사망한 아이들의 절반 가까이가 아무 지병이 없던 건강한 아이였다. 진료 현장에서 가장 견디기 어려운 것이 바로 그 경우"라며 "유행이 예년보다 한 달 이상 빨리 시작됐다. 9월 21일부터 접종이 시작되니, 아이의 접종 일정을 오늘 확인해 주시기 바란다. 특히 두 번 맞아야 하는 아이가 한 번만 맞고 끝나는 일이 없도록 꼭 살펴달라"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com