스포츠카 뒤덮은 전단지, 정체 알고 보니 '뭉클'

사진출처=소후닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 남성이 자신의 고급 스포츠카를 실종아동들의 사진과 신상정보가 담긴 전단지로 가득 채워 화제가 되고 있다. 그는 실종아동을 더 많은 사람에게 알리기 위한 목적이라고 설명했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 윈난성 쿤밍시 거리에서는 차체 전체에 실종아동 찾기 정보가 빼곡하게 붙은 스포츠카 모습이 목격돼 현지 네티즌들의 관심을 끌었다. 차량은 포르쉐 718 모델로, 보닛과 양쪽 문, 차량 뒤쪽까지 실종아동의 사진과 이름, 실종 시기와 장소 등이 담긴 전단지로 덮여 있었다. 현지 매체들은 이 차량을 두고 '움직이는 실종자 찾기 게시판'이라고 표현했다.

차량을 직접 꾸민 사람은 후베이성 징저우 출신의 27세 남성 두린이다. 그는 지난 8월 9일부터 실종아동 찾기 관련 정보를 모으기 시작했다. 중국의 실종아동 찾기 공익단체 '바오베이후이지아' 홈페이지에서 최신 실종아동 자료 100건을 내려받은 뒤 직접 편집하고 친구들의 도움을 받아 전단지를 제작했다.

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그가 실제 차량에 붙인 실종아동 관련 정보는 90건이 넘는다. 두린은 자신이 평소 차를 몰고 쿤밍 곳곳을 돌아다니는 만큼, 차량 자체를 실종아동 정보를 알리는 이동식 홍보 수단으로 활용하면 더 많은 사람이 볼 수 있을 것으로 생각했다.

두린은 현지 매체와의 인터뷰에서 다른 사람들이 길거리에서 행인이나 배달기사 등에게 실종아동 전단지를 나눠주는 모습을 보고 아이디어를 떠올렸다고 설명했다. 작은 전단지를 한두 장씩 나눠주는 것보다 눈에 잘 띄는 자신의 차량에 많은 정보를 붙이면 더 큰 효과를 낼 수 있다고 판단한 것이다.

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실제로 차량이 거리를 다니면서 사람들이 사진을 찍기 시작했고, 관련 영상이 중국 소셜미디어를 통해 퍼지면서 차량에 붙은 실종아동 정보도 자연스럽게 온라인으로 확산됐다.

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실제 가족을 찾는 데 도움이 된 사례도 나왔다. 두린에 따르면 차량에 붙은 실종아동 정보 가운데 한 명은 관련 정보를 본 사람이 소셜미디어를 통해 연락하면서 가족과 다시 만날 수 있었다.

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일부에서는 '관심을 끌기 위한 행동 아니냐'는 지적도 나왔다. 고가의 스포츠카에 실종아동 전단지를 붙여 화제를 만들려는 것 아니냐는 의문이었다.

이에 대해 두린은 오히려 차량이 많은 사람의 관심을 받는 것이 자신이 원하는 결과라고 밝혔다. 관심을 많이 받을수록 더 많은 사람이 실종아동 정보를 접할 수 있고, 그만큼 가족을 찾을 가능성도 높아진다는 게 그의 설명이다.

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차량 전체를 전단지로 꾸미면서 차량 외관 변경과 관련한 법적 문제를 우려하는 목소리도 있었다. 이에 두린은 차량에 실종아동 정보를 붙인 당일 현지 경찰에 직접 신고하고 관련 절차를 마쳤다고 설명했다.

두린은 앞으로도 이 활동을 계속하겠다는 뜻을 밝혔다. 여행을 떠날 때도 차량을 몰고 여러 지역을 돌아다니며 더 많은 사람이 실종아동 정보를 볼 수 있도록 하겠다는 것이다.

온라인의 반응은 대체로 긍정적이었다.

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네티즌들은 "지금까지 본 자동차 가운데 가장 특별하다", "더 많은 차량이 이런 방식으로 실종아동 정보를 알려줬으면 좋겠다", "아이들이 모두 가족에게 돌아가 차량에 전단지를 붙일 필요가 없어지는 날이 왔으면 좋겠다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com