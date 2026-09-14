슬로에이징 트렌드에 '구강노쇠' 주목…예방적 셀프케어 위한 다양한 구강관리 제품 '봇물'

최근 헬스케어 시장의 화두인 '슬로에이징(Slow Aging)' 트렌드와 맞물려 신체 노화의 숨은 지표인 '구강노쇠(Oral Frailty)'가 주목받고 있다. 과거에는 치아 결손이나 잇몸 저하를 단순한 노화 현상으로 치부했지만, 최근에는 전신 건강과 직결된다는 인식이 확산되는 추세다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 약 37억 명이 구강질환을 겪고 있으며, 구강 건강 악화가 심장 질환, 알츠하이머병 등과도 연관된다는 연구결과가 속속 발표되고 있다. 2025년 노인의학 분야 국제 학술지 'Archives of Gerontology and Geriatrics'에 게재된 메타분석 연구에서도 구강 노쇠가 있는 집단은 신체적 노쇠, 근감소증, 영양 불량 등을 겪을 위험이 현저히 높은 것으로 나타났다. 이에 따라 구강노쇠 관리는 단순한 구강 위생을 넘어 전신 건강을 지키는 첫 단계로 주목받고 있다.

구강노쇠는 노화나 생활 습관으로 인해 저작(씹기), 삼킴(연하) 등 구강 기능이 전반적으로 저하된 상태를 뜻한다. 구강노쇠는 노화에 따라 저작(씹기), 삼킴(연하) 등 구강 기능이 전반적으로 저하된 상태를 의미한다. 대한노년치의학회 등이 제시한 한국형 구강노쇠 진단 기준은 저작능력, 교합력, 삼킴 기능, 타액선 기능, 구강청결, 설·구순운동능력 등 6개 항목을 평가한다.

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구강노쇠는 고령층에서 주로 평가되는 개념이지만, 구강 건강 관리는 전 연령대에서 중요성이 커지고 있다. 한국리서치 조사에 따르면 만 18세 이상 남녀 10명 중 8명이 구강 건강 관리의 중요성을 인식하고 있으며, 6명은 구강 건강 문제로 불편을 겪은 경험이 있다고 답했다. 젊은 세대에서도 평소 구강 건강을 관리하는 예방적 셀프케어에 대한 관심이 확대되는 추세다.

구강 건강에 대한 관심이 높아지면서 일상 속 관리 방식도 다양해지고 있다. 하지만 실제 구강 관리 실천 수준은 여전히 권장 기준에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 평균 양치 시간은 45초로 권장 시간인 2분에 크게 못 미치며, 10명 중 9명은 치실을 정기적으로 사용하지 않는다는 조사결과도 나왔다. 이에 따라 단순한 양치를 넘어 치간 세정과 구강 미생물 균형, 잇몸 염증까지 종합적으로 관리할 수 있는 솔루션들이 주목받고 있다.

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구강 건강이 삶의 질과 밀접한 연관이 있는 핵심 건강 요소로 인식되면서 관련 시장도 성장세를 이어가고 있다. 전통적인 구강 위생 시장에서 벗어나 프리미엄 잇몸 관리 제품, 구강 유산균, AI 기반 진단, 스마트 구강관리 디바이스 등으로 제품과 서비스 영역이 세분화되는 추세다. 이러한 시장 확장에 발맞춰 관련업계는 기술과 감성을 결합한 신제품을 잇따라 선보이고 있다.

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◇'버블보블'과 협업해 '덴트릭스 크러쉬 X 버블보블 에디션'. 사진제공=동국제약

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'잇몸의 날 324 프로젝트'를 진행 중인 동국제약은 출시 40주년을 맞은 레트로 게임 IP '버블보블'과 협업해 '덴트릭스 크러쉬 X 버블보블 에디션'을 최근 출시했다. 이번 에디션은 구취케어 브랜드 '덴트릭스 크러쉬'의 농축치약과 민트볼, 칫솔·치실 등을 포함하며, 버블보블 캐릭터와 레트로 감성을 담은 디자인과 리유저블컵과 워터게임 키링 등의 굿즈로 소장 가치를 더했다. 대표제품인 농축치약의 경우 독자 성분인 잇몸에센스 에티즘(ETIZM)을 함유해 구취 케어뿐만 아니라 치태 제거와 잇몸 염증 예방 효과까지 동시에 제공한다는 설명이다.

◇'듀오버스터 오랄밸런스 구강유산균' . 사진제공=동아제약

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동아제약의 구강케어 브랜드 듀오버스터가 최근 선보인 '듀오버스터 오랄밸런스 구강유산균'은 민트층과 흰색층으로 유산균과 기능성 부원료를 분리한 이중정 설계를 적용해 안정성을 높였다. 한국인 치은에서 분리한 특허 균주인 K-구강유산균(S.SALIVARIUS G7)를 적용했다. 당류 0g에 11.5㎜의 컴팩트 정제로 식감과 섭취 편의성을 개선해 어린이부터 성인까지 부담 없이 섭취할 수 있다.

◇파로돈탁스 액티브 검 리페어. 사진제공=헤일리온

파로돈탁스도 잇몸 출혈·부은 잇몸·구취 등 잇몸 불편감을 전문 케어하는 약국용 '파로돈탁스 액티브 검 리페어'를 내놨다. 플라그의 결합 구조를 느슨하게 해 양치 시 쉽게 제거되도록 돕는 소디움 바이카보네이트 함량을 67%까지 높이고 ActivMIN™ 테크놀로지를 적용해 플라그 제거력을 강화했다. 또한 1400ppm 고불소로 충치 예방까지 지원한다는 설명이다. 이외에도 데일리 검케어·허브 프레쉬·쿨링 민트 등 데일리 라인도 성분을 업그레이드해 새롭게 선보였다.

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◇입문용 음파전동칫솔 이마트 단독 기획팩. 사진제공=필립스코리아

전동 구강케어 부문도 시장을 넓혀가고 있다. 필립스코리아 소닉케어 '1100 시리즈'는 분당 3만1000회의 음파 진동을 적용한 입문용 음파전동칫솔로, 최근 이마트 생활용품 매대로 판매 접점을 확대했다. 기획팩에는 0.1㎜ 초미세모 3000가닥 이상을 적용한 S2 센서티브 초미세모 칫솔모가 포함됐다.

◇다이슨 카메라젯 (Dyson CameraJet™) 전동 칫솔 + 구강 세정기. 사진제공=다이슨

다이슨이 최근 선보인 '다이슨 카메라젯 전동 칫솔 + 구강 세정기'는 10만 화소 매크로 카메라가 초당 28개의 이미지를 분석하고, AI 머신러닝 알고리즘을 통해 치아 사이 틈의 위치와 방향을 파악해 원뿔형 제트를 목표 지점에 분사하는 방식이다. MyDyson 앱을 통해 실시간 영상과 양치 데이터를 확인할 수 있다.

구강 헬스케어 시장은 단순한 위생용품 소비를 넘어 일상적인 건강관리와 웰니스 영역으로 확장되고 있다. 업계 관계자는 "국내 구강관리 시장이 프리미엄 기능성 잇몸약 및 치약, 마이크로바이옴 기반 구강유산균, AI와 스마트 디바이스가 결합된 고기능성 홈케어 시장으로 빠르게 옮겨가는 모습"이라고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com