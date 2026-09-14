여동생 살해한 오빠 '명예 살인' 의혹…아버지도 가담, 교통사고로 위장

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 친아버지와 친오빠가 딸이자 여동생을 '가족의 명예'를 지킨다는 이유로 살해했다는 의혹이 제기돼 충격을 주고 있다. 이들은 범행을 저지른 후 교통사고로 위장한 것으로 알려졌다.

타임스 오브 인디아 등 현지 매체들에 따르면 인도 구자라트주 아메다바드 사르케지에 거주하던 22세 여성 소피아 파루크는 8월 12일(현지시각) 밤 오토바이를 타고 이동하던 중 사고를 당해 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

경찰은 당시 소피아가 친오빠 하빌 파루크(38)가 운전하는 오토바이 뒷자리에 타고 있었으며, 정체불명의 차량이 오토바이를 뒤에서 들이받았다는 신고를 받았다고 밝혔다. 소피아는 머리 뒤쪽과 다리 등에 심각한 부상을 입고 병원으로 옮겨졌지만 다음 날 사망 판정을 받았다.

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처음에는 전형적인 뺑소니 교통사고로 보였다. 그러나 사고 경위를 조사하던 경찰은 오빠의 진술과 현장 상황 사이에서 이상한 점을 발견했다. 사고가 발생했다고 주장한 장소에서 실제 충돌을 뒷받침할 만한 흔적이 충분하지 않았고, 주변 CCTV를 확인하는 과정에서도 진술과 맞지 않는 정황이 발견된 것으로 전해졌다.

수사가 진행되면서 사건은 살인 사건으로 급반전했다. 경찰은 소피아의 친아버지 모하마드 파루크 나와브칸(56)과 오빠 하빌이 소피아를 오토바이에 태워 마을 인근의 외진 곳으로 데려간 것으로 보고 있다.

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경찰에 따르면 하빌은 이동 당시 쇠망치를 옷 안에 숨기고 있었던 것으로 조사됐다. 이후 외진 장소에 도착한 뒤 소피아의 머리를 망치로 세 차례 가격한 것으로 판단했다. 아버지 모하마드도 범행에 가담한 것으로 경찰은 의심하고 있다.

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경찰이 주목한 것은 범행 동기다. 소피아와 한 남성이 함께 있는 모습이 담긴 영상이 사건 발생 약 3개월 전 온라인에서 확산됐고, 이를 본 아버지와 오빠가 소피아를 혼내며 다른 남성들과 어울리는 것에 강하게 반대한 것으로 조사됐다.

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경찰은 이후 두 사람이 가족의 사회적 평판을 지키기 위해 살인을 계획했을 가능성이 있다고 보았다.

또한 소피아를 살해한 뒤 범행을 교통사고로 위장했다고 주장했다.

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아버지와 아들은 모두 체포됐으며, 경찰은 두 사람을 상대로 살인 혐의에 대한 수사를 진행하고 있다.

인도 현지 매체들은 이번 사건을 '명예살인(honour killing)' 사건으로 보도하고 있다.

'명예살인'은 가족이나 공동체의 명예를 지킨다는 명분으로 가족 구성원의 교제나 결혼 등 개인적인 선택을 통제하고 이를 어겼다는 이유로 폭력을 행사하는 범죄를 일컫는다. 국제적으로도 여성과 소녀를 대상으로 발생하는 심각한 인권 침해로 지적돼 왔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com