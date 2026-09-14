등산도 '장비빨'…블랙야크, 고기능성 트레킹 웨어 '터프쉴드' 선보여

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아웃도어 업계가 전문 기능성 의루 시장 공략에 나서고 있다. 과거 중장년층의 대표적인 여가 활동으로 꼽혔던 등산은 연령대를 넘어 대중적인 아웃도어 활동으로 자리 매김했기 때문이다. 특히 등산 인구 증가에 따른 다양한 산행 방식은 기능성 의류에 대한 관심을 높이는 요소가 됐다는 평가다.

14일 블랙야크에 따르면 최근 산악 환경에 대응할 수 있도록 내구성과 활동성을 강화한 고기능성 트레킹 웨어 라인 '터프쉴드(Tough Shield)'를 출시했다. 타프쉴드는 트레킹과 마운티어링에 최적화 한 제품이다. 산림청의 '2025년도 등산 등 숲길체험 국민의식 실태조사'를 보면 성인 남녀의 73%가 월 1회 이상 등산이나 숲길체험을 하는 것으로 나타났다. 타프쉴드는 날씨와 지형에 대응할 수 있는 기능성이 요구되는 점을 반영한 제품이라는 게 블랙야크의 설명이다. 계절과 산행 환경에 따라 제품을 겹쳐 입는 레이어링을 전제로 설계해 한 벌의 등산복으로 여러 환경에 대응하기보다는 팬츠와 재킷을 조합해 상황에 맞게 착용할 수 있도록 한 게 특징이다.

타프쉴드의 핵심 제품은 겨울철용 '터프쉴드EX 코듀라 팬츠'다. 마모에 강한 코듀라(CORDURA) 원사와 신축성 있는 원단을 사용해 내구성과 활동성을 높였다. 두께감 있는 이중직 소재를 적용해 기온이 크게 떨어지는 겨울철 산행에서 보온성을 확보하도록 했다.

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산에서의 움직임도 고려했다. 무릎과 엉덩이에 입체 패턴을 적용해 불규칙한 지형에서 움직임을 편하게 했고, 허벅지에는 벤틸레이션 지퍼를 넣어 활동 중 발생하는 열과 습기를 배출할 수 있도록 했다. 카고·지퍼 포켓과 벨트 등 수납과 착용 편의성을 높이는 기능도 적용했다.

함께 선보인 '터프쉴드PR 코듀라 팬츠'는 간절기 트레킹에 최적화된 라인으로, 최상의 보호력과 신체 활동을 고려한 패턴 설계, 마운티어링 디테일을 적용해 험준한 코스에서도 편안하고 안정적인 움직임을 지원한다.

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블랙야크 관계자는 "산을 즐기는 방식이 한층 다양해지고 전문화되면서 소비자들이 제품에 기대하는 기능성과 완성도 역시 높아지고 있다"며 "블랙야크가 축적해온 아웃도어 기술력을 집약한 터프쉴드와 함께 보다 편안하고 완성도 높은 산행을 경험하시길 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com