실사격 훈련 전차 폭발…군인 2명 숨지고 1명 중상 '참변'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 방글라데시에서 실탄 사격훈련을 하던 전차가 갑자기 폭발해 군인 2명이 숨지고 1명이 크게 다치는 사고가 발생했다.

더 데일리스타, 니드투노우 등 외신들에 따르면 지난 9일(현지시각) 오전 방글라데시 남동부 치타공에 있는 하타자리 야전사격장에서 전차 실사격 훈련 중 폭발사고가 발생했다.

이 사고로 군인 2명이 숨졌으며 장교 1명은 중상을 입었다.

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당시 사고 영상을 보면 전차가 포탄을 발사한 직후 포탑 주변에서 강한 섬광과 함께 검은 연기가 솟아오른다. 이어 전차 위쪽에 있던 승무원으로 보이는 사람이 폭발 충격으로 공중으로 튕겨 나가는 장면도 포착됐다.

현지 매체 가운데 일부는 사고 전차를 중국산 59식 전차로 지목하고 있다.

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방글라데시군은 중국산 전차를 오랫동안 운용해 온 것으로 전해진다.

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사고 원인을 놓고 일각에서는 포탄이나 전차 자체의 기술적 문제 가능성이 거론되고 있지만 현재까지 공식 조사 결과는 나오지 않았다.

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군은 사고 원인을 규명하기 위한 조사에 착수했다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com