카카오 임팩트재단, 제주서 기후테크 스타트업 서밋…"AI 전력 수요도 기후 문제"

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카카오 임팩트재단이 기후테크 스타트업과 정부·기업·학계 전문가들을 한자리에 모아 인공지능(AI)과 에너지 전환을 중심으로 기후테크 산업의 협력 방안을 논의했다. 민·관·학이 함께 참여하는 '한국기후위크'도 출범시켜 국내 기후테크 생태계의 글로벌 확장을 추진한다.

14일 카카오에 따르면 카카오 임팩트재단은 지난 10일부터 12일까지 제주에서 '2026 기후테크 스타트업 서밋(CTSS)'을 진행했다. 행사에는 기후테크 스타트업을 비롯해 투자·금융업계, 정부·공공기관, 기업, 연구·학계 관계자 등 150여명이 참석했다.

올해 기후테크 스타트업 서밋 주제는 '기후를 움직이는 AI, AI를 움직이는 에너지'였다. AI가 기후변화 대응 기술의 핵심 수단으로 부상하는 동시에 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가가 새로운 과제로 떠오른 만큼, AI와 에너지 문제를 함께 다뤄야 한다는 취지다.

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첫날 기조연설에서는 전해원 KAIST 녹색성장지속가능대학원 부교수와 하정우 국가인공지능전략위원회 상근부위원장이 각각 AI의 기후 대응 활용과 AI 산업 확대에 따른 전력 문제를 주제로 발표했다. 전 부교수는 AI를 활용한 기후 정책 분석과 의사결정 변화를, 하 부위원장은 데이터센터의 전력 수요 증가와 연산 자원 확보 문제 등을 짚었다.

서밋에서는 기후테크 분야의 민·관·학 협력을 확대하기 위한 '한국기후위크' 출범도 선언됐다. 카카오 임팩트재단과 소풍벤처스를 비롯해 아산나눔재단, 디캠프, 기후솔루션, 기후테크 관련 협회와 대학·연구기관 등 11개 기관이 참여했다. 한국기후위크는 기후 문제 해결을 위한 논의의 장을 마련하고 국내 기후테크 기업과 기술을 글로벌 시장과 연결하는 것을 목표로 한다. 첫 행사는 2027년 9월 개최할 예정이다.

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류석영 카카오 임팩트재단 이사장은 "5년째 창업가와 연구자, 투자자와 정책 담당자가 제주에 모여 만들어 온 만남과 협력이 글로벌 기후테크 생태계의 새로운 이정표가 되기를 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com